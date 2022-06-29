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男童暗夜為了手遊徒步離家 警察開導送返家

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市10歲呂姓男童昨晚補習回家後要玩手機遊戲，他的祖母要他先洗澡起爭執，男童負氣離家，步行走到1公里外中華西路旁呆坐，市警二分局警員昨天深夜11點多巡邏發現，男童一度大哭，安撫他情緒後才向警方吐露出家人電話號碼，警員連絡上家人將他帶回家。

中正派出所警員陳宜佩、薛承武，本月28日11點多，巡邏經過中華西路與永華路口時，突然發現路旁有男童獨自呆坐路旁，立即下車關心。不料男童不發一語，在員警詢問時更放聲大哭，直說不要回家。

陳宜佩細心觀察男童反應，發現他聽到回家時就突然情緒激動，應該是跟家人發生一些爭執，慢慢引導及聆聽他內心委屈，得知是補習回家後急忙要玩手遊，祖母要他先盥洗而起爭執，竟負氣離家，走到1公里外道路旁呆坐。

等到男童情緒較為平復後，向警方吐露出祖母電話號碼，祖母接獲警方通知，匆忙地騎著機車趕到現場，不斷地向警方道謝。警察趁祖孫倆相擁之際，提醒男童別沉溺於3C手機遊戲當中，讓疼愛自己祖母擔心。

台南市10歲男童為了無法玩手遊負氣離家，深夜呆坐大街上，熱心警員連絡上家人平安返家。記者黃宣翰／翻攝
台南市10歲男童為了無法玩手遊負氣離家，深夜呆坐大街上，熱心警員連絡上家人平安返家。記者黃宣翰／翻攝

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