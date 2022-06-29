聽新聞
test
0:00 / 0:00
男童暗夜為了手遊徒步離家 警察開導送返家
台南市10歲呂姓男童昨晚補習回家後要玩手機遊戲，他的祖母要他先洗澡起爭執，男童負氣離家，步行走到1公里外中華西路旁呆坐，市警二分局警員昨天深夜11點多巡邏發現，男童一度大哭，安撫他情緒後才向警方吐露出家人電話號碼，警員連絡上家人將他帶回家。
中正派出所警員陳宜佩、薛承武，本月28日11點多，巡邏經過中華西路與永華路口時，突然發現路旁有男童獨自呆坐路旁，立即下車關心。不料男童不發一語，在員警詢問時更放聲大哭，直說不要回家。
陳宜佩細心觀察男童反應，發現他聽到回家時就突然情緒激動，應該是跟家人發生一些爭執，慢慢引導及聆聽他內心委屈，得知是補習回家後急忙要玩手遊，祖母要他先盥洗而起爭執，竟負氣離家，走到1公里外道路旁呆坐。
等到男童情緒較為平復後，向警方吐露出祖母電話號碼，祖母接獲警方通知，匆忙地騎著機車趕到現場，不斷地向警方道謝。警察趁祖孫倆相擁之際，提醒男童別沉溺於3C手機遊戲當中，讓疼愛自己祖母擔心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言