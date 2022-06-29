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爆收6萬處理費疑挾怨報復 清潔隊員怒告毀謗

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

日前臉書社團「清潔隊的大小辛酸」，一名網友爆料指出，新北市塭仔圳因市地重劃，有許多大型廢棄物需要清運，「偏偏清潔隊陳XX敗類存在，私下要求民眾6萬元紅包才肯處理」，由於文中指名道姓，陳員懷疑去年與民眾口罩糾紛因此被報復，並向警方提告毀謗及公然侮辱

去年6月新北市陳姓清潔員收運垃圾期間，見民眾未戴口罩出聲提醒，反遭民眾辱罵推扯，今年4月新北地院判決民眾妨礙公務及侮辱公務員罪，應執行拘役35日，易科罰金以1千元折算1日。

本月17日臉書社團「清潔隊的大小辛酸」，陳員被民眾指名道姓表示「新北市新莊都更案，各位民眾拆除鐵皮屋而撥電話，拜託清潔隊友人派大型夾子車前往工地協助，此時偏偏新北市XX清潔隊陳XX這敗類存在，私下與民眾收取6萬元紅包才肯替民眾處理，我都不知道原來清潔隊還有這種福利阿。」

由於清潔隊員收錢辦事不僅弄壞名聲，更是犯下貪汙罪，陳員發現此文向環保局表示，近日並未與人結怨，但去年與民眾因口罩引起的糾紛案件日前判決出爐，懷疑是因此被挾怨報復，因此向警方提出毀謗及公然侮辱，要為自己討公道。

新北市環保局對此表示，支持同仁提告捍衛自身權益。新北市警局則表示，將發文要求臉書提供網友資料傳喚到案說明。

新北市陳姓清潔隊員遭指收6萬元垃圾處理費，發現貼文後向警方提告，環保局表示支持同仁提告捍衛自身權益。（示意圖，非當事人）圖／新北市環保局提供
新北市陳姓清潔隊員遭指收6萬元垃圾處理費，發現貼文後向警方提告，環保局表示支持同仁提告捍衛自身權益。（示意圖，非當事人）圖／新北市環保局提供
新北市陳姓清潔隊員遭指收6萬元垃圾處理費，發現貼文後向警方提告。記者李定宇／翻攝
新北市陳姓清潔隊員遭指收6萬元垃圾處理費，發現貼文後向警方提告。記者李定宇／翻攝

口罩 公然侮辱

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