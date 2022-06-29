台中違法狠保母虐昏1歲男童 傷害致重傷起訴檢求重刑

台中夏姓保母未向政府登陸還違法收托15名嬰幼兒，涉嫌朝1歲多的易姓男童痛毆，打到他腦出血嘔吐昏迷，醫院緊急開顱救回一命，但仍留下左側無力、恐傷及視力後遺症，夏犯後矢口否認，但檢方比對證詞、監視器及醫院報告，認為夏嫌疑重大依傷害致重傷起訴她，建請依兒少法加重其刑。

檢警調查，夏女（44歲）雖有保母人員技術證但沒向政府登陸，今年2月13日起照顧1歲多的易姓幼童，每周日至隔周一受託24小時全日托護，未料今年4月24日夏竟朝男童痛毆，更狠心打到顱內出血、腦部腫脹，還引發嘔吐、癲癇並昏迷。

夏女25日晚上9點多緊急隨先生將男童送醫，院方急救切除男童顱骨，住院至5月底雖生命跡象雖恢復穩定，但仍造成左側肢體無力、站立不穩，未來左側視力也恐有減損等重傷害；當時經醫院通報，檢警介入調查才曝光。

案發後夏女經檢方向法院聲押獲准，檢方訊時，夏表示當時收托11名嬰幼兒，另有全日托的易姓男童、3名臨時托育的嬰幼兒，總共收托15人，但就傷害易姓男童部分交代不清，僅坦承都是她自己所為，見男童抽搐、癱軟失去意識就趕緊將他送院。

男童父親則說，當時夏女謊稱只有收托4名兒童，經考量認為她照顧仍力充足才將兒子交付托育，且之前兒子身體健康狀況都正常，沒有特殊病史，但托育期間就陸續發現身體有瘀青、挫傷，夏女都自稱是和其他小朋友玩鬧造成。

醫院也證稱，男童因頭部外傷當時昏迷指數只剩下3，經緊急切除顱骨、移除硬腦膜下出血，也發現男童有嚴重的靜脈血管損傷造成腦部腫脹，影響腦部功能才造成癲癇，也認定顱內損程度應是遭急速加速、減速甩盪，不排除遭兒虐。

夏女雖否認傷害男童，辯稱拍打男童臉部是要叫醒他，也不知道他為何會顱內出血；檢方比對多人證詞，還調閱夏托育處監視器、行車記錄器，也將她送測謊等並參酌醫院報告等。