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影／盆栽被破壞屋主氣炸報警 揪嫌竟是「牠們」
新北市樹林區一間民宅外，接連數日盆栽枝葉遭人折損，屋主直覺是被人惡意破壞，氣的報警處理。沒想到警方調閱附近監視器畫面，卻見破壞的「犯嫌」竟是羊群所為，循線找到飼主向屋主致歉，屋主不願追究，雙方握手和平收場。
據了解，家住新北市樹林區田尾街的楊姓屋主（60歲）這禮拜來，連續數日住處外盆栽枝葉被人惡意損壞，雖然不是名貴盆栽，但也是他每日細心照護，楊姓屋主直覺是有人蓄意為之，決定報警揪出這折枝嫌人。
周一（27日）凌晨零時許，楊姓屋主向樹林警分局報案，柑園派出所警員陳昆宏、戴京憲獲報驅車前往查看，果見門口盆栽枝葉遭人折斷、綠葉毀損。經警方調閱監視器，赫見盆栽枝葉竟是被一群羊撕咬毀損，盆栽犯嫌不是「他」而是「牠」讓楊姓屋主頗為無奈。
警方循線訪查到羊群，是附近一家資源回收廠黃姓老闆（45歲）所飼養，立即告知飼主狀況，飼主才驚覺羊群逃離飼養籠，趕緊登門向楊姓屋主致歉，承諾會加注意看管羊群，並賠償其損失。雙方協調，楊姓屋主不再追究，雙方握手和平收場。
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