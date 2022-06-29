快訊

陳時中千呼萬喚出不來 林佳龍為何有本錢卡位北市？

美台貿易倡議踩油門加速 戴琪對陸態度成關鍵？

撞臉鹹酥雞老闆 陳時中本尊直呼像：我以為把我頭P上去

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／盆栽被破壞屋主氣炸報警 揪嫌竟是「牠們」

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市樹林區一間民宅外，接連數日盆栽枝葉遭人折損，屋主直覺是被人惡意破壞，氣的報警處理。沒想到警方調閱附近監視器畫面，卻見破壞的「犯嫌」竟是羊群所為，循線找到飼主向屋主致歉，屋主不願追究，雙方握手和平收場。

據了解，家住新北市樹林區田尾街的楊姓屋主（60歲）這禮拜來，連續數日住處外盆栽枝葉被人惡意損壞，雖然不是名貴盆栽，但也是他每日細心照護，楊姓屋主直覺是有人蓄意為之，決定報警揪出這折枝嫌人。

周一（27日）凌晨零時許，楊姓屋主向樹林警分局報案，柑園派出所警員陳昆宏、戴京憲獲報驅車前往查看，果見門口盆栽枝葉遭人折斷、綠葉毀損。經警方調閱監視器，赫見盆栽枝葉竟是被一群羊撕咬毀損，盆栽犯嫌不是「他」而是「牠」讓楊姓屋主頗為無奈。

警方循線訪查到羊群，是附近一家資源回收廠黃姓老闆（45歲）所飼養，立即告知飼主狀況，飼主才驚覺羊群逃離飼養籠，趕緊登門向楊姓屋主致歉，承諾會加注意看管羊群，並賠償其損失。雙方協調，楊姓屋主不再追究，雙方握手和平收場。

飼主登門致歉，雙方握手和解。記者曾伯愷／翻攝
飼主登門致歉，雙方握手和解。記者曾伯愷／翻攝
屋主門外種植盆栽，遭羊群咬食。記者曾伯愷／翻攝
屋主門外種植盆栽，遭羊群咬食。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區一民宅外盆栽遭人破壞，警追查發現兇嫌竟是一群羊，隨即告知飼主登門致歉。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區一民宅外盆栽遭人破壞，警追查發現兇嫌竟是一群羊，隨即告知飼主登門致歉。記者曾伯愷／翻攝

盆栽

延伸閱讀

關心幼兒防疫健康 新北市議員送小黃卡保護套

開搶了！IKEA絕版品出清5折起 超強收納品100元有找

風水世家／如何化解「地陷煞」？ 種植這一物可提升氣場能量

主人彈吉他把橘貓驅離寶座 牠踢翻「凶器」正中腦門狠狠報復

相關新聞

酒駕開垃圾車高速撞奧迪 鏟掉車尾翻車又波及路邊5車

54歲邵姓男子涉嫌酒駕垃圾車，行經北市北投區承德路七段與實踐街口，撞擊34歲宋男駕駛的奧迪轎車後車尾，垃圾車當場翻覆，波...

三重老舊公寓火警 四口之家2死1傷僅阿嬤平安

新北市三重區大同南路172巷今天凌晨0時許發生住宅火警，雖然火勢不到半小時即撲滅，燃燒範圍也侷限在客廳大約只有15平方公尺，卻造成葉姓屋主一家3口失去生命徵象，分別是57歲阿公、28歲母親與6歲兒子，目前都送醫搶救中。

退休公務員誤信投資平台 夫妻受騙3740萬

公務員退休的沈姓男子誤入詐騙集團圈套，1個月內將自己與妻子的積蓄3740萬元，匯到投資平台，直到上周接獲新北警方通知，說...

影／分隔島露出一顆頭嚇壞人！ 警：是醉漢

台中市有網友在23日深夜行經北區精武路時，發現分隔島有民眾上半身露出到車道，嚇壞民眾，趕緊通知警、消到場，發現原來僅是六...

女友吵架傳訊「看夕陽」嚇壞她 警出海口找人勸了1小時

桃園市一名游姓女子昨與女友爭吵後心情不佳，傳負面訊息向對方表示要到許厝港海邊看夕陽，女友擔心她出意外，報警求助，大園警方...

影／鐵皮檳榔攤藏賭場 新北第三方警政強制拆除

天道盟太陽會利用新北市板橋區民生路3段一處加蓋鐵皮檳榔攤經營職業賭場及供成員聚集，新北警方於今年4月查獲涉嫌違反組織犯罪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。