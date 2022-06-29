車停自家門口被開單 祝警勞賽3天 警嗆：駕照要重考

台中市大甲警分局施姓警員昨天開出罰單，一輛轎車逆向停車在自家門口，車主上臉書抱怨在自家門口這樣停30年，首次被開罰單，祝警「勞賽三天以上」（拉肚子），開單警察今天在臉書回嗆，這樣停30年，只能代表駕照要重考，他強調取締交通違停會更嚴，清零是目標。

施姓警員今天在臉書說，這位被他告發的違規者氣不過在臉書發文，聲稱在自家門口停快30年，被「硬」開逆向違停，車主說因為家門口路面窄，為了可開車門只能這樣停，他說開罰單的警察會「勞賽三天以上」。

施姓警員說，還好自己不是被詛咒會便秘，他嗆違停者，這樣停車30年，只能代表駕照要重考，他說自己的的目標不是違規減少，而是清零，他對大安區的違規停車行為會越來越嚴格取締，他自稱昨天將某條路的騎樓整理乾淨，很有成就感。