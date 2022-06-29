三重火災釀2死 市府致贈2.5萬慰問金、協助後續救助
新北市三重區大同南路172巷一處民宅今凌晨火警，造成2人罹難、1人受重傷。新北市副市長劉和然於凌晨2點代表市長侯友宜趕赴台北馬偕醫院慰問，除先致贈2萬5千元慰問金外，並交代公所協助移靈到板橋殯儀館，後續將由社會局協助救助、喪葬及災害補助，並由公所協助火災現場廢棄物清理、復原。
社會局表示，大同南路葉家凌晨火警，造成3人失去生命徵象，經警消分送台北馬偕、新光、新北市聯醫三重院區等多家醫院緊急救治。其中27歲的葉媽媽嚴重燒燙傷，經市立聯合醫院三重院區搶救後，轉送台北榮總手術，目前於加護病房。56歲的阿公和6歲的男童則不幸死亡。
新北市副市長劉和然於凌晨2點，由消防局長黃德清、公所社文課長謝義彥等，代表侯友宜趕赴台北馬偕醫院慰問，劉和然說侯友宜非常關心家屬，指示市府相關局處和公所全力協助，並先致贈2萬5千元慰問金給吳姓阿嬤。
同時間三重區長陳奇正則到三重醫院關懷葉媽媽，葉媽媽經三重醫院插管急救後，轉送台北榮總手術，陳奇正再於5點40分趕赴北榮關懷。
社會局長張錦麗表示，葉家祖孫2人不幸往生，將依災害救助辦法給予各20萬元救助金；葉媽媽重傷，給予10萬元救助，另2萬元安遷費。社會局並已啟動後續悲傷輔導，將由三重社福中心專責社工配合公所全力協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言