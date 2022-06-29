國道一號台中大雅段3車追撞翻車2人傷 車流回堵近5公里

國道一號台中大雅段今天早上發生追撞車禍，車體肢離破碎，車流回堵。圖／台中市消防局提供

國道一號台中大雅段南下路段今天早上發生追撞車禍，3車追撞2人受傷，其中一輛轎車車體肢離破碎，車流回堵近5公里，肇事原因由國道警方調查中。

台中市消防局今天早上8點多獲報，國道一號大雅173.5公里南下路段有車禍，傷者需救援，派遣神岡、豐原及后里分隊、各式消防車5輛、救護車3輛，消防人員21名，由神岡分隊長曾銘祥帶隊前往搶救。

消防隊員到場現場發現，3輛轎車毀損，其中一輛撞上內側護欄，車體受損嚴重，68歲女子胸痛，由神岡消防分隊救護車送往清泉醫院治療，另一名傷者由家屬陪同自行就醫。