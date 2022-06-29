快訊

扯！台南超商惡搞包裹踩爛淋尿 主管未制止竟要求加碼

台海開戰會支持出兵協防台灣？澳洲人意見分歧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

取締噪音BMW車主比YA挑釁？警澄清：廠商檢測示意

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第六警分局與監理站、環保局昨晚執行聯合稽查，查緝到4輛違規車輛，噪音超標，將依法函請環保局依法開罰，不過有民眾看到，一輛BMW在測試時，駕駛人比出「YA、OK」手勢，引人注目，懷疑是否向警挑釁，六分局澄清，車內為委外廠商檢測時，以手勢示意狀況。

台中市第六警分局昨晚與監理站、環保局聯合稽查，有民眾看到車內駕駛比出手勢，分局澄清。圖／第六警分局提供
台中市第六警分局昨晚與監理站、環保局聯合稽查，有民眾看到車內駕駛比出手勢，分局澄清。圖／第六警分局提供

第六警分局表示，昨晚與監理站、環保局聯合稽查，取締噪音、改裝車，測試時廠商會坐進車內，並向車外的測試人員以手勢示意，民眾看到的「YA、OK」的手勢，是指第二次檢測，以及完成檢測的示意，在檢測時不會讓車主在車內，以免衍生其他逃逸或不服取締的狀況。

第六警分局指出，昨天勤務一共取締到4輛違規車輛，2輛轎車、2輛機車，都是噪音超標，將函請環保局依噪音管制法開罰。

六分局統計，今年度1至6月已通報噪音車達882件；另使用科技執法移動式測速照相，取締超速違規共1.1萬餘件。因應暑假即將到來，警方也將加強暑期青少年無照駕駛及危險駕駛行為，以維護居民安寧居住空間及用路人安全。

台中市第六警分局昨晚與監理站、環保局聯合稽查，有民眾看到車內駕駛比出手勢，分局澄清。圖／第六警分局提供
台中市第六警分局昨晚與監理站、環保局聯合稽查，有民眾看到車內駕駛比出手勢，分局澄清。圖／第六警分局提供
台中市第六警分局昨晚與監理站、環保局聯合稽查，取締到4輛噪音車。圖／第六警分局提供
台中市第六警分局昨晚與監理站、環保局聯合稽查，取締到4輛噪音車。圖／第六警分局提供
台中市第六警分局昨晚與監理站、環保局聯合稽查，取締到4輛噪音車。圖／第六警分局提供
台中市第六警分局昨晚與監理站、環保局聯合稽查，取締到4輛噪音車。圖／第六警分局提供

噪音 BMW

延伸閱讀

顛覆未來豪華移動樣貌 全新世代BMW 7系列豪華旗艦房車搶先預覽

一覺醒來BMW竟被拆成這樣！估計損失60萬還要修嗎？

桃園2屍3命案BMW X4傳開賣90萬？警方：還扣在這呢 賣啥！

影/最熱血的BMW M8其實沒上市！　V12引擎Prototype原廠收起來了

相關新聞

酒駕開垃圾車高速撞奧迪 鏟掉車尾翻車又波及路邊5車

54歲邵姓男子涉嫌酒駕垃圾車，行經北市北投區承德路七段與實踐街口，撞擊34歲宋男駕駛的奧迪轎車後車尾，垃圾車當場翻覆，波...

三重老舊公寓火警 四口之家2死1傷僅阿嬤平安

新北市三重區大同南路172巷今天凌晨0時許發生住宅火警，雖然火勢不到半小時即撲滅，燃燒範圍也侷限在客廳大約只有15平方公尺，卻造成葉姓屋主一家3口失去生命徵象，分別是57歲阿公、28歲母親與6歲兒子，目前都送醫搶救中。

車停自家門口被開單 祝警勞賽3天 警嗆：駕照要重考

台中市大甲警分局施姓警員昨天開出罰單，一輛轎車逆向停車在自家門口，車主上臉書抱怨在自家門口這樣停30年，首次被開罰單，祝...

三重火災釀2死 市府致贈2.5萬慰問金、協助後續救助

新北市三重區大同南路172巷一處民宅今凌晨火警，造成2人罹難、1人受重傷。新北市副市長劉和然於凌晨2點代表市長侯友宜趕赴...

國道一號台中大雅段3車追撞翻車2人傷 車流回堵近5公里

國道一號台中大雅段南下路段今天早上發生追撞車禍，3車追撞2人受傷，其中一輛轎車車體肢離破碎，車流回堵近5公里，肇事原因由...

取締噪音BMW車主比YA挑釁？警澄清：廠商檢測示意

台中市第六警分局與監理站、環保局昨晚執行聯合稽查，查緝到4輛違規車輛，噪音超標，將依法函請環保局依法開罰，不過有民眾看到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。