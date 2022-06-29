取締噪音BMW車主比YA挑釁？警澄清：廠商檢測示意

台中市第六警分局與監理站、環保局昨晚執行聯合稽查，查緝到4輛違規車輛，噪音超標，將依法函請環保局依法開罰，不過有民眾看到，一輛BMW在測試時，駕駛人比出「YA、OK」手勢，引人注目，懷疑是否向警挑釁，六分局澄清，車內為委外廠商檢測時，以手勢示意狀況。

台中市第六警分局昨晚與監理站、環保局聯合稽查，有民眾看到車內駕駛比出手勢，分局澄清。圖／第六警分局提供

第六警分局表示，昨晚與監理站、環保局聯合稽查，取締噪音、改裝車，測試時廠商會坐進車內，並向車外的測試人員以手勢示意，民眾看到的「YA、OK」的手勢，是指第二次檢測，以及完成檢測的示意，在檢測時不會讓車主在車內，以免衍生其他逃逸或不服取締的狀況。

第六警分局指出，昨天勤務一共取締到4輛違規車輛，2輛轎車、2輛機車，都是噪音超標，將函請環保局依噪音管制法開罰。