方向燈打右卻轉左 婦人「鬼切」害後方騎士慘摔

高雄60歲宋姓婦人日前騎車行經楠梓區藍昌路與吉昌街口時，打右轉方向燈，卻向左轉，導致騎在後方的40歲黃姓男騎士，閃避不及慘遭宋婦「擊落」，所幸後方車輛見狀，立即停車，才未釀嚴重事故。據了解，雙方都無酒駕情事，肇責仍待釐清。

事故發生於6月26日上午9時20分許，宋婦騎機車行經楠梓區藍昌路與吉昌街口時，使出「華麗假動作」，打右轉方向燈，卻向左轉，導致騎在後方的黃男，閃避不及慘遭「擊落」。

楠梓警分局右昌派出所獲報到場，起初以為是單純騎士未注意車前狀況，調閱監視器發現是宋婦騎車「鬼切」釀禍。

所幸，這起事故宋婦、黃男僅受輕傷，後方的轎車見狀也立即停下，才未釀成更嚴重的車禍，另雙方都無酒駕情事，但宋婦未依規定使用方向燈，「誤打反向方向燈」逕行變換車道的行爲，警方將會依法開罰，後續肇責交由交通分隊釐清。