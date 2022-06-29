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酒駕開垃圾車高速撞奧迪 鏟掉車尾翻車又波及路邊5車
54歲邵姓男子涉嫌酒駕垃圾車，行經北市北投區承德路七段與實踐街口，撞擊34歲宋男駕駛的奧迪轎車後車尾，垃圾車當場翻覆，波及路邊停車的3車2機車，邵男酒測值達每公升0.58毫克，全案依公共危險罪嫌送辦。
警方指出，29日凌晨2時，邵姓男子駕駛垃圾車，沿承德路七段南往北行駛，行經承德路七段與實踐街口，移似違反號誌管制，與實踐街東往南左轉奧迪碰撞，當場削除奧迪後車尾，垃圾車直接翻覆，波及路邊停車的3輛汽車、2輛機車及電箱。
交通分隊到場後，邵男酒測值達每公升0.58毫克，因翻車受傷經送醫救治無大慨，宋男則為酒測值0，命大無受傷，並通知拖吊車到場移除垃圾車，並逐一聯繫路邊停車遭波及的車輛車主。
北投警分局呼籲，行經號誌化路口時，務必遵循號誌指示依序通過路口，勿搶一時之快；另外，酒駕零容忍，若有喝酒務必搭乘大眾運輸工具、計程車、或找代理駕駛，勿貪圖一時方便酒後駕車，得不償失。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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