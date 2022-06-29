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驚險逃生！台2線大車對撞 砂石車衝破海岸護欄車頭懸空

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

許姓男子今天凌晨駕駛超商物流大貨車，行駛台2線時開進對向車道，與迎面而來吳男駕駛的曳引砂石車相撞。超商貨車車頭凹陷，許男受困車內，被救出時昏迷，送醫途中恢復意識，急救後脫險；吳男受輕傷無大礙。這起車禍造成交通中斷，3個小時後才排除肇事車輛，恢復正常交通。

許姓男子今晨駕駛超商物流大貨車，在台2線開進對向車道與曳引砂石車相撞。砂石車衝破護欄，車頭懸空，場面驚險。記者邱瑞杰／翻攝
許姓男子今晨駕駛超商物流大貨車，在台2線開進對向車道與曳引砂石車相撞。砂石車衝破護欄，車頭懸空，場面驚險。記者邱瑞杰／翻攝

27歲許男今天凌晨零點多駕駛全家物流車，沿台2線宜蘭往基隆方向行駛，在貢寮區指標113.6K處時偏離車道，跨越道路中央雙黃線並駛進對向車道。許男為何開進逆向車道，原因尚未明朗，肇事原因由警方調查中。

許男偏離車道後，對向48歲吳男駕駛營業貨運曳砂石車經過，發現物流車闖入前方車道，方向盤向左打，但兩車仍撞上。

車禍發生後，許男頭部、手腳有多處撕裂傷及擦挫傷，並因車頭受損被夾困在駕駛座。吳男只受輕傷，但他駕駛的砂石車車頭已衝破靠海岸的護欄，車頭懸空，場面驚險。

新北市消防人員到場破壞車身救人，許男被救出一度昏迷，送上救護車載往醫院途中恢復意識，能與救護人員對話。兩名傷者經送醫救治後，均無生命危險。

兩輛大車相撞後占據雙向車道，造成交通中斷，車輛無法通行。公路總局第一養護工程處基隆工務段人員，凌晨1點15分到場協助排除事故現場。3輛大型拖吊車在1點52分陸續抵達，2點開始進行吊掛作業，3點15分排除肇事車輛，3點25分清理完畢制，恢復雙向通車。

許姓男子今晨駕駛超商物流大貨車，在台2線開進對向車道與曳引砂石車相撞。貨車車頭凹陷，許男受困車內，消防人員前往救援。記者邱瑞杰／翻攝
許姓男子今晨駕駛超商物流大貨車，在台2線開進對向車道與曳引砂石車相撞。貨車車頭凹陷，許男受困車內，消防人員前往救援。記者邱瑞杰／翻攝
許姓男子今晨駕駛超商物流大貨車，在台2線開進對向車道與曳引砂石車相撞。許男受困車內，消防人員救出後送醫脫險。記者邱瑞杰／翻攝
許姓男子今晨駕駛超商物流大貨車，在台2線開進對向車道與曳引砂石車相撞。許男受困車內，消防人員救出後送醫脫險。記者邱瑞杰／翻攝
許姓男子今晨駕駛超商物流大貨車，在台2線開進對向車道與曳引砂石車相撞，造成交通中斷。記者邱瑞杰／翻攝
許姓男子今晨駕駛超商物流大貨車，在台2線開進對向車道與曳引砂石車相撞，造成交通中斷。記者邱瑞杰／翻攝
許姓男子今晨駕駛超商物流大貨車，在台2線開進對向車道與曳引砂石車相撞。貨車車頭凹陷，許男受困車內，消防人員前往救援。記者邱瑞杰／翻攝
許姓男子今晨駕駛超商物流大貨車，在台2線開進對向車道與曳引砂石車相撞。貨車車頭凹陷，許男受困車內，消防人員前往救援。記者邱瑞杰／翻攝

車禍 貢寮

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