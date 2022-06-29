三重老舊公寓火警迅速撲滅 3人送醫命危
新北市三重區大同南路172巷今天凌晨0時許發生住宅火警，雖然火勢不到半小時即撲滅，燃燒範圍也侷限在客廳大約只有15平方公尺，卻造成屋內3人失去生命徵象，分別是50幾歲男姓、20餘歲女性、6歲男童，目前都送醫搶救中。
這場火警發生在1幢3層樓舊公寓，2、3樓內梯連通，從2樓冒出火煙，消防隊獲報趕抵迅速出水灌救，0時29分通報火勢熄滅，主要是住宅客廳燃燒，消防隊員從3樓救出3人均無呼吸心跳，3輛救護車分別將男童送往北市馬偕醫院、年輕女性送新北市立三重醫院、中年男性送北市新光醫院。
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