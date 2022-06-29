三重老舊公寓火警迅速撲滅 3人送醫命危

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區大同南路172巷今天凌晨0時許發生住宅火警，雖然火勢不到半小時即撲滅，燃燒範圍也侷限在客廳大約只有15平方公尺，卻造成屋內3人失去生命徵象，分別是50幾歲男姓、20餘歲女性、6歲男童，目前都送醫搶救中。

這場火警發生在1幢3層樓舊公寓，2、3樓內梯連通，從2樓冒出火煙，消防隊獲報趕抵迅速出水灌救，0時29分通報火勢熄滅，主要是住宅客廳燃燒，消防隊員從3樓救出3人均無呼吸心跳，3輛救護車分別將男童送往北市馬偕醫院、年輕女性送新北市立三重醫院、中年男性送北市新光醫院。

延伸閱讀

高雄屋主點香插在房門口 燒毀自宅還害鄰居也受害

影／新莊老人養護中心樓下火警 散陣陣黑煙無人傷亡

兄弟飯店火警 疑二樓廚房起火

兄弟飯店廚房起火 急疏散185人灌救半小時火勢撲滅

相關新聞

三重老舊公寓火警迅速撲滅 3人送醫命危

新北市三重區大同南路172巷今天凌晨0時許發生住宅火警，雖然火勢不到半小時即撲滅，燃燒範圍也侷限在客廳大約只有15平方公...

送暖彰化和美葉家兄弟 700萬捐款湧入

彰化和美「皮包骨」葉家3兄弟受到社會關切，彰化縣社會救助金專戶受理指定捐款，到26日累計有390多萬元，連同葉家老三存摺...

新北獨居翁借鋁梯爬窗修陽台 失足墜4樓頭顱破裂死亡

新北市土城區李姓老翁長年獨居，昨天晚上想要修繕自家陽台時，不慎失足，從4樓窗外墜落社區中庭，頭部不堪重擊大面積出血，當場...

交通違規民眾稱「我有警官哥」 開單警回嗆：我爸是貝吉塔

台中市大甲警分局施姓警員取締交通違規出了名，他說最近持續開罰單，有被告發者到分駐所找他吵架，還嗆有警官哥哥，「要弄你很簡...

半夜搭計程車遇仇家攔停 4人持膠條毆打遭逮送辦

基隆市1名男子凌晨搭計程車返家時，遭與他有糾紛的黃姓男子，夥同另3人攔車並毆打。警方查出黃男等4人涉案，通知到案偵詢後，...

林口某國中兩度被闖空門 檢警苦追靠「絲襪」鎖定犯嫌

新北市林口區一所國中去年8、9月間兩度被絲襪蒙面的竊賊闖空門，檢警苦追犯嫌，一籌莫展之際發現鄰近的鶯歌地區也曾發生類似竊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。