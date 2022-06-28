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新北獨居翁借鋁梯爬窗修陽台 失足墜4樓頭顱破裂死亡

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市土城區李姓老翁長年獨居，昨天晚上想要修繕自家陽台時，不慎失足，從4樓窗外墜落社區中庭，頭部不堪重擊大面積出血，當場失去呼吸心跳，經送醫搶救一小時，不幸仍不治身亡。

警方調查，李男（69歲）跟妻子分居後，獨居住在土城區中央路三段一棟社區電梯大樓，昨天晚上6點4分欲修繕陽台外圍等物，跟社區管理員借鋁梯後，異想天開爬出4樓窗戶，站在3樓遮雨棚修理，途中不慎失足，直接跌落一樓水泥地面。

李男從12公尺高處墜落，期間還撞破一樓挑高遮雨棚，社區住戶聽聞砰然巨響探頭查看，赫然發現一名老翁躺在社區中庭，當場沒有呼吸心跳，嚇得報警。

救護人員趕抵，緊急將傷者送亞東醫院急救，不幸於昨天晚上7點1分宣告不治；警方聯絡死者家屬，廖姓妻子（65歲）對死因無意見。

69歲獨居老翁昨天跟社區管理員借梯子，欲修繕自家陽台，從4樓窗戶爬出去後，不慎失足墜落身亡。記者翁至成／翻攝
69歲獨居老翁昨天跟社區管理員借梯子，欲修繕自家陽台，從4樓窗戶爬出去後，不慎失足墜落身亡。記者翁至成／翻攝
警方趕抵，拉起封鎖線採證，現場有多處血跡；一樓中庭的遮雨棚被墜樓的老翁撞破。記者翁至成／翻攝
警方趕抵，拉起封鎖線採證，現場有多處血跡；一樓中庭的遮雨棚被墜樓的老翁撞破。記者翁至成／翻攝
69歲獨居老翁昨天跟社區管理員借梯子，欲修繕自家陽台，從4樓窗戶爬出去後，不慎失足墜落身亡。記者翁至成／翻攝
69歲獨居老翁昨天跟社區管理員借梯子，欲修繕自家陽台，從4樓窗戶爬出去後，不慎失足墜落身亡。記者翁至成／翻攝

獨居 亞東醫院

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