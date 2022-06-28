交通違規民眾稱「我有警官哥」 開單警回嗆：我爸是貝吉塔

台中市大甲警分局施姓警員取締交通違規出了名，他說最近持續開罰單，有被告發者到分駐所找他吵架，還嗆有警官哥哥，「要弄你很簡單」，施姓警員在臉書回應這是「狐假虎威、裝模作樣」。

施姓警員取締交通違規案，常將取締情形分享在自己經營的臉書粉專，獲得許多人支持，他說還有被開罰單民眾要和他合照，但也有被開罰單的人不滿，跑到分駐所找他吵架。

施姓警員說，被開罰單者一樣又是「情理法、惹民怨」說教而已，離開分駐所時再嗆一句：「我有三線二的警官哥哥，要弄你很簡單啦！」施姓警員說，他的感想，對方就是「狐假虎威、裝模作樣」；他也很想回嗆對方：「我老爸是貝吉塔，他都說我是賽亞人的驕傲！」（日本漫畫七龍珠的主角之一）。

台中施姓警員因取締騎樓違停太多、告發所長貪汙，今年5月中從市區被調至大甲警分局，他被調至大安分駐所，在轄區又一口氣開出30多張違停罰單，施在自己經營的臉書粉專「飛天柯基警再一次詛咒世界」中指出，開了30多張罰單，被民眾打電話到分駐所想申訴，拿出那位民眾違停的照片，值班警員「頓時就明白我為什麼會開單了」。

施姓警員今天在臉書說，被開罰單的違規者會一直碎念，他開罰單在欺負善良百姓，他自問：「我就很好奇，善良百姓的定義是什麼」，他感覺對方的定義是只要沒有殺人放火就是善良百姓。