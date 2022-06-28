林口某國中兩度被闖空門 檢警苦追靠「絲襪」鎖定犯嫌
新北市林口區一所國中去年8、9月間兩度被絲襪蒙面的竊賊闖空門，檢警苦追犯嫌，一籌莫展之際發現鄰近的鶯歌地區也曾發生類似竊案，且犯嫌也戴絲襪闖空門，比對監視畫面後鎖定慣竊黃男，雖黃男否認犯罪，檢方仍依竊盜罪、毀損罪起訴，並請法院依累犯考量是否加重其刑。
檢警調查，黃男有多項竊盜前科，慣以蒙面赤裸上身、闖校園空門方式行竊，曾因三起竊盜案被雲林地方法院裁定合併應服刑1年5月，2020年5月中旬甫服刑完畢。去年8、9月間，林口某國中二度報案，稱被偷走7萬5千餘元現金、禮券等，檢警調閱監視畫面，只見一名男子頭戴絲襪、上身赤裸，攀爬學校牆垣進入校園，又利用校內長梯爬到2樓，搜刮教師放在抽屜的現金、禮券。
檢警苦無證據追查，卻意外發現2018年時鄰近的鶯歌地區某國中也傳出類似竊案，犯嫌同樣以頭戴絲襪、赤裸上身的變裝方式闖入行竊，且監視畫面中兩竊嫌身形神似，調閱鶯歌竊案的犯嫌黃男資料，才發現他曾犯下多起類似竊案，鎖定黃男涉有重嫌，雖黃男到案後矢口否認犯罪，但檢方仍依竊盜罪、毀損罪起訴，並請法院依累犯考量是否加重其刑。
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