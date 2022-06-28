快訊

獨／林佳龍動作多 親綠人士曝「挺陳時中派」：心情有點急了

戰爭當頭違反宵禁令跑夜店 基輔警察送219名男子去當兵

女兒也稱離譜...挑百歲失智老婦當國民法官 法院抽選過程遭質疑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／鳥事？她3龜被偷被當重大刑案 警4小時逮人網喻神蹟

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

屏東縣潮州鎮一名周姓女子，養3隻陸龜5年卻遭人偷走。周女原以為寵物被竊是鳥事，找到機會不大，因有深厚情感，還是在臉書地方社團發文，並報警協尋。偷走陸龜的廖姓男子疑因急需用錢，一得手就急著轉賣，潮州警分局掌握線報，4小時後逮人，讓周女開心說，「感謝警員把鳥事當大事！」她已為3隻陸龜準備芭樂，讓牠們加菜壓驚。

周女養陸龜5年多，當初購入價每隻約2、3千元。26日上午10點多她發現陸龜被竊，透過路口及自家監視器發現，嫌犯早有預謀，犯案前先在家門口丟一支鐵棍，當天凌晨4點多，刻意繞路避開路口監視器，再以鐵棍把自家監視器鏡頭掰開，隨後偷走陸龜。

她以為寵物被竊是一件鳥事，不抱太大希望，先在地方臉書社團發文，直到26日晚上7點多才報案。過程中，廖姓竊嫌（41歲）疑因急需用錢，在臉書及LINE社群發訊息求售，都被周女友人發現。

光華派出所所長長吳俊生獲悉，要周女友人與廖男相約面交，並率多名員警埋伏。待廖男取出陸龜經被害人確認，立即上前逮捕廖男，訊後依竊盜罪嫌移送法辦。這起「物龜原主」案在臉書社團引發熱議，還有網友留言指，「神速！根本是神蹟！」

周姓女子養3隻陸龜5年多，因有深厚情感報警協尋。圖／讀者提供
周姓女子養3隻陸龜5年多，因有深厚情感報警協尋。圖／讀者提供
廖姓男子偷走3隻陸龜，因急需用錢意圖轉售，被埋伏警員逮捕。圖／讀者提供
廖姓男子偷走3隻陸龜，因急需用錢意圖轉售，被埋伏警員逮捕。圖／讀者提供

監視器 寵物 屏東縣 竊盜

延伸閱讀

李婉鈺搞丟20萬皮夾提告　影片僅見男子彎腰檢方不起訴

男子異想天開偷走公車站牌監視鏡頭 無法使用丟棄被逮

影／高雄婦遭假檢騙倒 捧46萬面交車手落網錢早被轉走

影／撬開繳費機偷走一萬元 警追近月竊賊仍逍遙法外

相關新聞

林口某國中兩度被闖空門 檢警苦追靠「絲襪」鎖定犯嫌

新北市林口區一所國中去年8、9月間兩度被絲襪蒙面的竊賊闖空門，檢警苦追犯嫌，一籌莫展之際發現鄰近的鶯歌地區也曾發生類似竊...

影／鳥事被當重大刑案3龜被偷 警4小時逮人被喻神蹟

屏東縣潮州鎮一名周姓女子，養3隻陸龜5年卻遭人偷走。周女原以為寵物被竊是鳥事，找到機會不大，因有深厚情感，還是在臉書地方...

國一新營火燒車 大鋼牙夾廢棄車殼2小時滅火

一輛滿載廢棄車殼的聯結車，今下午南下經過中山高台南新營服務區附近，後方車斗不明原因起火，消防局緊急調派大鋼牙夾出車斗上的...

配合萬安演習及九合一選舉 北市文山警民防訓新增課程

台北市文山一警分局，舉行今年度的民防大隊常年訓練，為配合疫情採取視訊方式進行；同時因應「萬安45號演習」需要，增加有關防...

他不滿友人遭毆 找3人深夜萬華埋伏打人還丟包醫院

24歲陳姓男子因友人遭林姓男子毆打，陳男為幫友出氣，找來王姓、吳姓、李姓3名友人，在萬華區環河南路二段上埋伏林男，等到林...

和美葉家「皮包骨」三兄弟受關切 捐款逾700萬元

彰化縣和美鎮「皮包骨」葉家3兄弟案，受到社會關切，彰化縣政府社會救助金專戶受理民眾指定捐款，截至26日約有390多萬元善...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。