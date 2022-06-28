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影／鳥事？她3龜被偷被當重大刑案 警4小時逮人網喻神蹟
屏東縣潮州鎮一名周姓女子，養3隻陸龜5年卻遭人偷走。周女原以為寵物被竊是鳥事，找到機會不大，因有深厚情感，還是在臉書地方社團發文，並報警協尋。偷走陸龜的廖姓男子疑因急需用錢，一得手就急著轉賣，潮州警分局掌握線報，4小時後逮人，讓周女開心說，「感謝警員把鳥事當大事！」她已為3隻陸龜準備芭樂，讓牠們加菜壓驚。
周女養陸龜5年多，當初購入價每隻約2、3千元。26日上午10點多她發現陸龜被竊，透過路口及自家監視器發現，嫌犯早有預謀，犯案前先在家門口丟一支鐵棍，當天凌晨4點多，刻意繞路避開路口監視器，再以鐵棍把自家監視器鏡頭掰開，隨後偷走陸龜。
她以為寵物被竊是一件鳥事，不抱太大希望，先在地方臉書社團發文，直到26日晚上7點多才報案。過程中，廖姓竊嫌（41歲）疑因急需用錢，在臉書及LINE社群發訊息求售，都被周女友人發現。
光華派出所所長長吳俊生獲悉，要周女友人與廖男相約面交，並率多名員警埋伏。待廖男取出陸龜經被害人確認，立即上前逮捕廖男，訊後依竊盜罪嫌移送法辦。這起「物龜原主」案在臉書社團引發熱議，還有網友留言指，「神速！根本是神蹟！」
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