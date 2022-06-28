投資股票保證高獲利 六旬老翁險被騙
68歲高老先生經由通訊軟體加入某投資群組，對方告訴他投資推薦的股票，每月獲利可達20％，但投資款項須先匯入指定帳戶，高不疑有他，今天依指示到台南市東區某銀行準備匯款，行員察覺有異，通報警方到場查證指定帳戶為警示帳戶，高恍然大悟這是騙局，保住10萬元。
「老先生疑似遭到投資詐騙，請警察來協助處理。」台南市警一分局後甲派出所員警，今天上午9點多接獲中華東路某銀行行員通報，稱有客戶為投資股票欲匯款，神情有異疑似遭詐騙，行員擔心客戶錢財受損，通報警方查證。
員警到場了解發現高老先生透過LINE通訊軟體，加入某投資公司群組，自稱公司人員於對談中表示，投資推薦的股票每月獲利可達20％，但投資款項須先匯入指定帳戶。
高信以為真，依指示前往銀行準備匯款，行員機警察覺有異，請來員警協助。警方及行員細心關懷並查出受款帳戶為警示帳戶，再利用過往詐騙案例勸阻高，高打消匯款念頭。
台南市警一分局長方國壐說，近來受疫情影響，許多民眾想藉由投資理財來改善生活條件，詐騙集團恰巧利用這個心理，設下多重詐騙陷阱。民眾投資理財應小心謹慎並尋求正規管道，隨時提高警覺，不可輕信網路上的陌生訊息，如發現可疑為詐騙情事，請撥打165反詐騙諮詢專線查證或撥打110報案，維護自身財產。
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