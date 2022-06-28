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配合萬安演習及九合一選舉 北市文山警民防訓新增課程
台北市文山一警分局，舉行今年度的民防大隊常年訓練，為配合疫情採取視訊方式進行；同時因應「萬安45號演習」需要，增加有關防空避難疏散課程，民防大隊大隊長吳進益，率領5個中隊共計177名民防人員參加並結訓。
分局表示，由於民防人員中不少人年齡稍長，對於使用視訊訓練是一大考驗，分局努力教導及民防大隊充分配合，二個星期不斷上線練習測試，現在每位民防人員都能駕輕就熟。
這次常年訓練授課內容多元，因應「萬安45號演習」需要，增加有關防空避難疏散課程，並透過「警政服務APP防空疏散避難專區」、「台北市政府警察局資訊網-防空疏散避難專區」等查詢管道，及配合年底「九合一選舉勤務」，加強民防人員執勤要領，授課內容增加「民防團隊人力協助選舉投開票日協勤任務」等課程，以增強民防人員的認知，提升協勤的效能。
文山一警分局強調，「警力有限、民力無窮」，民防人員是警察工作強而有力的後盾，是警察人員的耳目，雙方共同配合，讓轄區治安穩定。
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