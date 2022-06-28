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他不滿友人遭毆 找3人深夜萬華埋伏打人還丟包醫院
24歲陳姓男子因友人遭林姓男子毆打，陳男為幫友出氣，找來王姓、吳姓、李姓3名友人，在萬華區環河南路二段上埋伏林男，等到林一出現就分別用徒手、球棒毆打林，事後還將林丟包在醫院，逃往汽車旅館藏匿，經過萬華分局追查，8小時內將陳男等4人逮捕，依妨害自由、妨害秩序、傷害等罪嫌送辦。
警方表示，陳男與友人王男（26歲）、吳男（35歲）、李男（37歲）不滿另一名友人遭林男毆打，想著幫友人出一口氣，在得知林男的行蹤後，今天凌晨便開著車，到萬華區環河南路二段上埋伏。
等到林男一出現，陳男等4人隨即持球棒下車，林見狀不妙想跑，卻被陳男等人開車追上，分別用徒手或者球棒毆打，直到林男全身多處擦挫傷後，才將他帶到汐止區國泰醫院送醫，隨後陳男等人深知犯案，又跑到內湖區的汽車旅館藏匿。
轄區警方萬華分局凌晨2點多接獲報案，員警趕到現場時，現場人等都已離去，但警方鍥而不捨連夜追查，今天上午10點多時將陳男等人查緝到案。警詢後將依妨害秩序、傷害、妨害自由等罪嫌送辦。
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