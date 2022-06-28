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和美葉家「皮包骨」三兄弟受關切 捐款逾700萬元

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣和美鎮「皮包骨」葉家3兄弟案，受到社會關切，彰化縣政府社會救助金專戶受理民眾指定捐款，截至26日約有390多萬元善款，連同葉家老三存摺捐款320萬元，合計已逾700萬元。

彰化縣和美鎮好修里葉家3兄弟貧病交加，老三因眼睛弱視，每月領取3000身障補助生活，3兄弟僅靠著這筆錢過活，長期有一餐沒一餐，縣議員賴清美與當地里長陳信義17日獲報到葉家查看，發現葉家老二、老大疑因壓力過大連續兩天陸續服藥過量，三兄弟被發現餓得氣息奄奄、瘦骨嶙嶙，被緊急送醫，老出先返家，老大在住院後返家，本月20日死亡，目前老三仍住院中。

葉家「皮包骨」三兄弟的境遇，成為社會安全網的邊緣人，引起社會極大震撼，各界也紛紛捐助生活物資。縣府社會處表示，縣府救助金專戶受理民眾指定捐款，截至26日約有390多萬元善款，近日將召開信託專戶協調會議並訂立信託契約，幫助案家生活及葉家老三的安置費用。

至於老三部分，縣府社會處表示，他的存摺有民眾的捐款約有320萬元，比照為特定對象募款應屬私益，並不適用公益勸募條例，既是私益，應依照捐款的目的作使用，不能挪作他用，否則可能會有刑法詐欺的問題。

目前葉家老二仍在家休養，社會處表示，將強化葉家在社區的鄰里關係與支持系統，後續視葉家老二身體狀況，評估返回職場。

此案發後生後，社會處表示，縣府透過定期召開全縣社安網聯繫會報，強化各鄉鎮市責任通報全面清查弱勢邊緣戶，結合各慈善團體村里社區民間力量展開搶救貧困家庭，並呼籲民眾，人人都是社區守護者，若發現身邊的親友或厝邊有家庭經濟陷困等需求，可以撥打1957福利諮詢專線，縣府會即時指派社工人員進行個案訪視，提供受通報家庭盡速獲得所需服務。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

彰化縣和美鎮好修里葉姓3兄弟因經濟弱勢都瘦成皮包骨，引起外界注意，到目前已接受700萬元捐款。圖／縣議員賴清美提供
彰化縣和美鎮好修里葉姓3兄弟因經濟弱勢都瘦成皮包骨，引起外界注意，到目前已接受700萬元捐款。圖／縣議員賴清美提供
彰化縣和美鎮好修里葉姓3兄弟因經濟弱勢都瘦成皮包骨，引起外界注意，到目前已接受700萬元捐款。圖／縣議員賴清美提供
彰化縣和美鎮好修里葉姓3兄弟因經濟弱勢都瘦成皮包骨，引起外界注意，到目前已接受700萬元捐款。圖／縣議員賴清美提供

捐款 社工 募款 身障

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