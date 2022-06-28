李婉鈺搞丟20萬皮夾提告　影片僅見男子彎腰檢方不起訴

前新北市議員李婉鈺去日式酒吧消費後，發現20萬元長夾遺失，向警方報案，她從酒吧監視器中看到孫姓男子彎腰撿拾東西，控告孫侵占遺失物罪，台北地檢署調查，查無孫犯罪證據，不起訴孫。

2022年4月21日晚上，李婉鈺先前往台北市東區某日式料理店用餐，再轉進日式酒吧消費。

李婉鈺離開酒吧後，發現要價20萬元「BOTTEGA VENETA」黃色皮長夾不翼而飛，她稱皮夾內還有5萬元現金，向警方報案。

警方受理報案，為了保全證據，隨即向相關業者調閱監視器畫面查看，不過，李婉鈺曾消費的餐廳及酒吧監視器，沒有錄到長夾，倒是有1名彎腰的孫姓男子入鏡，李女懷疑孫撿到遺失物，對孫提告。

孫聲稱，他只是彎腰把手提袋放在地上，否認看到李婉鈺的長夾，檢方認為，不能單憑孫曾經彎腰即推定他撿走李婉鈺的長夾，結案依罪證不足對孫處分不起訴。