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彰化喬友大火周年 殉職消防員家屬要縣府履行立碑承諾

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

去年6月30日彰化市喬友大樓大火造成4死22傷，即將滿一年，殉職消防隊員陳志帆的家屬以縣府未兌現為陳志帆立碑的承諾，今天上午由民代及消防員工作權益促進會成員陪同，到彰化縣立圖書館前，向正在主持頒獎的縣長王惠美陳情抗議，場面火爆，經警方3次舉牌才解散，隨後到縣府廣場靜坐抗議。

彰化縣消防局回應表示，未承諾陳志帆家屬在火車站立碑，政府對每位執勤公務員因公殉職表彰必須有一致性，尤其從未有軍警醫護等高危險群公務員因公殉職立碑，根據統計從2015迄今，全國有105名消防人員因公殉職(或死亡)，目前其他縣市或國外都沒有這樣的案例。

縣府表示，已建請消防署在南投竹山訓練中心，比照國外消防學院設置殉職消防員紀念園區，定期舉辦追思緬懷，另擬在志帆任職的彰化市東區消防分隊的外牆適當地方，以公共藝術造型意象研議，但均未為家屬所接受。

陳志帆的父母和妹妹及消防員工作權益促進協會人員，今天上午10時，時代力量彰化縣議員吳韋達、民進黨籍彰化縣議員莊陞漢、李成濟等10多人陪同，先到縣府前廣場陳情，並將靜坐抗議，警方部署約20多名警力維護秩序。

他們指出，在陳志帆的告別式中，縣長王惠美承諾家屬，將參考其他縣市做法，為陳志帆設立紀念碑。家屬在與消防局的協調會中，對於立碑文字及在彰化火車站立碑的訴求，彰化市公所也同意在彰化火車站市有地部分提供立碑使用。但「今天公祭，明天忘記」，縣府卻以涉維護管理問題推拖，以及未有其他縣市前例推拖。

針對縣府在南投竹山訓練中心設置殉職消防員紀念園區的建議，他們指出，陳志帆是彰化人，又在彰化殉職，因此在距火場最近的彰化火車站立碑最適合，除表達紀念外，也能記取教訓。

當他們獲知縣長王惠美出席在距縣府約300多公尺縣立圖書館的活動時，隨即轉往圖書館向王惠美抗議，彰化警察分局長王國峰立即調轉警力趕往，並以警察人牆戒護，圖書館活動的主辦單位人員，則對抗議人員表達不滿，認為活動很多都是小朋友，已經干擾到活動。但陳情人員表示，家屬已經等了一年，縣長有空參加活動，卻沒時間來面對家屬。

分局長王國峯以抗議人員未申請集會遊行，也影響活動進行，三度舉牌下令解散，抗議人員隨後轉往縣府廣場，無限期靜坐抗議，直到縣府同意為陳志帆在彰化火車站立碑為止。

陳志帆的陳裔筑說，今年5月內政部公布的調查報告也指縣府有10大缺失，縣長身為大家長應該出來面對家屬而非逃避，縣民的眼睛雪亮，會對縣長的行為作出評斷。

消防局表示，陳志帆殉職後，除從優撫卹，協助家屬後續遺體安置、頒授褒揚令及追晉分隊長事宜後，並依家屬意願入祀彰化忠烈祠，「每條生命獲得同等尊重，才是普世價值」，請家屬放下萬念，才能給志帆留下勇者的身影。

彰化市喬友大樓大火殉職消防隊員陳志帆的家屬，以縣府未兌現為陳志帆立碑的承諾，今天上午到彰化縣立圖書館向縣長王惠美抗議，警方以人牆戒護，並舉牌下令解散。記者劉明岩／攝影
彰化市喬友大樓大火殉職消防隊員陳志帆的家屬，以縣府未兌現為陳志帆立碑的承諾，今天上午到彰化縣立圖書館向縣長王惠美抗議，警方以人牆戒護，並舉牌下令解散。記者劉明岩／攝影
彰化市喬友大樓大火造成4死22傷，即將滿一年，其中殉職消防隊員陳志帆的家屬，以縣府未兌現為陳志帆立碑的承諾，今天到彰化縣政府陳情抗議。記者劉明岩／攝影
彰化市喬友大樓大火造成4死22傷，即將滿一年，其中殉職消防隊員陳志帆的家屬，以縣府未兌現為陳志帆立碑的承諾，今天到彰化縣政府陳情抗議。記者劉明岩／攝影
彰化市喬友大樓大火造成4死22傷，即將滿一年，其中殉職消防隊員陳志帆的家屬，以縣府未兌現為陳志帆立碑的承諾，今天到彰化縣政府陳情抗議。記者劉明岩／攝影
彰化市喬友大樓大火造成4死22傷，即將滿一年，其中殉職消防隊員陳志帆的家屬，以縣府未兌現為陳志帆立碑的承諾，今天到彰化縣政府陳情抗議。記者劉明岩／攝影
彰化市喬友大樓大火殉職消防隊員陳志帆的家屬，以縣府未兌現為陳志帆立碑的承諾，今天上午到彰化縣立圖書館向縣長王惠美抗議，警方以人牆戒護，並舉牌下令解散。記者劉明岩／攝影
彰化市喬友大樓大火殉職消防隊員陳志帆的家屬，以縣府未兌現為陳志帆立碑的承諾，今天上午到彰化縣立圖書館向縣長王惠美抗議，警方以人牆戒護，並舉牌下令解散。記者劉明岩／攝影
彰化市喬友大樓大火造成4死22傷，即將滿一年，其中殉職消防隊員陳志帆的家屬，以縣府未兌現為陳志帆立碑的承諾，今天由民代及消防員工作權益促進會成員陪同到彰化縣政府靜坐抗議。記者劉明岩／攝影
彰化市喬友大樓大火造成4死22傷，即將滿一年，其中殉職消防隊員陳志帆的家屬，以縣府未兌現為陳志帆立碑的承諾，今天由民代及消防員工作權益促進會成員陪同到彰化縣政府靜坐抗議。記者劉明岩／攝影
彰化市喬友大樓大火殉職消防隊員陳志帆的家屬，以縣府未兌現為陳志帆立碑的承諾，今天上午到彰化縣立圖書館向縣長王惠美抗議，警方以人牆戒護，並舉牌下令解散。記者劉明岩／攝影
彰化市喬友大樓大火殉職消防隊員陳志帆的家屬，以縣府未兌現為陳志帆立碑的承諾，今天上午到彰化縣立圖書館向縣長王惠美抗議，警方以人牆戒護，並舉牌下令解散。記者劉明岩／攝影

火車站 圖書館

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