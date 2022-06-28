彰化喬友大火周年 殉職消防員家屬要縣府履行立碑承諾

去年6月30日彰化市喬友大樓大火造成4死22傷，即將滿一年，殉職消防隊員陳志帆的家屬以縣府未兌現為陳志帆立碑的承諾，今天上午由民代及消防員工作權益促進會成員陪同，到彰化縣立圖書館前，向正在主持頒獎的縣長王惠美陳情抗議，場面火爆，經警方3次舉牌才解散，隨後到縣府廣場靜坐抗議。

彰化縣消防局回應表示，未承諾陳志帆家屬在火車站立碑，政府對每位執勤公務員因公殉職表彰必須有一致性，尤其從未有軍警醫護等高危險群公務員因公殉職立碑，根據統計從2015迄今，全國有105名消防人員因公殉職(或死亡)，目前其他縣市或國外都沒有這樣的案例。

縣府表示，已建請消防署在南投竹山訓練中心，比照國外消防學院設置殉職消防員紀念園區，定期舉辦追思緬懷，另擬在志帆任職的彰化市東區消防分隊的外牆適當地方，以公共藝術造型意象研議，但均未為家屬所接受。

陳志帆的父母和妹妹及消防員工作權益促進協會人員，今天上午10時，時代力量彰化縣議員吳韋達、民進黨籍彰化縣議員莊陞漢、李成濟等10多人陪同，先到縣府前廣場陳情，並將靜坐抗議，警方部署約20多名警力維護秩序。

他們指出，在陳志帆的告別式中，縣長王惠美承諾家屬，將參考其他縣市做法，為陳志帆設立紀念碑。家屬在與消防局的協調會中，對於立碑文字及在彰化火車站立碑的訴求，彰化市公所也同意在彰化火車站市有地部分提供立碑使用。但「今天公祭，明天忘記」，縣府卻以涉維護管理問題推拖，以及未有其他縣市前例推拖。

針對縣府在南投竹山訓練中心設置殉職消防員紀念園區的建議，他們指出，陳志帆是彰化人，又在彰化殉職，因此在距火場最近的彰化火車站立碑最適合，除表達紀念外，也能記取教訓。

當他們獲知縣長王惠美出席在距縣府約300多公尺縣立圖書館的活動時，隨即轉往圖書館向王惠美抗議，彰化警察分局長王國峰立即調轉警力趕往，並以警察人牆戒護，圖書館活動的主辦單位人員，則對抗議人員表達不滿，認為活動很多都是小朋友，已經干擾到活動。但陳情人員表示，家屬已經等了一年，縣長有空參加活動，卻沒時間來面對家屬。

分局長王國峯以抗議人員未申請集會遊行，也影響活動進行，三度舉牌下令解散，抗議人員隨後轉往縣府廣場，無限期靜坐抗議，直到縣府同意為陳志帆在彰化火車站立碑為止。

陳志帆的陳裔筑說，今年5月內政部公布的調查報告也指縣府有10大缺失，縣長身為大家長應該出來面對家屬而非逃避，縣民的眼睛雪亮，會對縣長的行為作出評斷。