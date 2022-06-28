中午到寶來吃飯回程疑精神不濟 高雄男車開進路邊溝渠
高雄市旗山區張姓男子與妻子林姓女子到六龜區寶來吃飯，下午回程路上張男疑似精神不濟，行經台27甲線11公里處，車子往右側翻進路邊溝渠，警方獲報到場救出兩人，並聯繫救護車送醫，幸好兩人生命徵象穩定，張男胸悶、林女胸骨骨折持續休養中。
據了解張男（66歲）與林女（57歲）本月26日從旗山由張男駕車至六龜寶來吃午餐，疑似路途奔波，兩人飯後接近下午3點多回家路上，行經台27甲接近新威二坡路段，張男疑似一時恍神，車子往右卡進路邊農田灌溉溝渠，因車頭及車頂遭擠壓變形，兩人無法自行脫困，路過民眾發現車禍趕緊報案，警方到場先救出兩人並通知救護車協助送醫。
張男有胸悶情況，林女因座位靠近溝渠底部，受車身擠壓下，胸骨稍微有骨折，經送衛福部立旗山醫院救治，目前兩人已無大礙，持續休養中，警方另通知拖吊車輛到場協助將張男車輛吊起拖離。
六龜警分局提醒，駕駛人上路前除須檢查車身狀態是否正常，須確保精神狀態良好再行上路，如感到疲倦或是身體不適，應立即將車輛停於路旁，待身體狀況可以駕駛或請其他可安全駕車人代駕，以免發生憾事。
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