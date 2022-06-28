果農電網未有明顯標誌電死人 檢方過失致死送辦

花蓮瑞穗鄉41歲潘姓男子在1月時，帶3名友人上山打獵，疑似追捕山羌時闖入楊姓果農的私人柚子園，黃姓友人觸電摔倒，潘想拔插頭救人也觸電，送醫不治。檢方今天公布偵查結果，因楊男未設置明顯警告標誌，依過失致死罪提起公訴。

今年1月22日深夜，潘男等4人因追捕獵物，先由黃男不慎誤觸電網，右側臀部及大腿二度電燒傷等，潘男接近電網想救朋友，以雙手關電源而觸電倒地不起，經朋友將潘男送往瑞穗消防分隊，再由瑞穗消防分隊送往玉里慈濟醫院，仍急救無效死亡。

花蓮地檢署指出，楊姓果農於1月18日，在瑞穗鄉鶴岡村的柚子園，架設電網以驅趕山豬等野生動物，設置電圍網的電流應為高壓電低電流，且為間隔1.5秒至2.5秒脈衝，不會造成人受傷或死亡，但楊男卻未注意其所設置電網電流為何。

檢方表示，該柚子園夜間無照明，楊男應設置於夜間可以辨識的警告標示，避免行人不慎誤觸電網而觸電，而依當時情形並無不能注意情事，僅張貼一般紙張警告標示，認為楊男有疏忽的嫌疑。檢方以刑法第276條過失致死罪嫌、刑法第284條前段過失傷害罪嫌，將楊男起訴，

地檢署呼籲，民眾架設電圍網目的，僅在使野生動物碰觸時受到驚嚇及痛感，具嚇阻作用。電圍網周遭除了應設置外觀明顯的警示燈光、標語外，更應注意電流強度、脈衝間隔等安全因素，避免外地人士因不熟路況而誤觸電圍網。