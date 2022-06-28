基市辦防災演練 模擬油罐車隧道起火 新北支援排煙車
基隆市今年度災害防救演習今天分在4個地點，演練避難、救難、救災和災民收容。基隆市長林右昌前往中和國小，了解師生模擬發生地震避難過程，若不幸發生災難，希望能力保小朋友安全。因應電動車成長，消防局另在中山隧道演練電動車火災，以及油罐車因車禍洩漏搶救作業。
消防局表示，今天的演習情境設定連續降雨，又遭逢強震，導致中和國小、中山隧道、七堵長興里發生複合式災害。
在中和國小部分，學校教導小朋友因應地震口訣「趴下、掩護與穩住」，演習開始後，學生各自躲在書桌下方，抓住桌腳避難。地震停止後，再戴上防災頭套，前往校園空曠處集合。中和國小校園空間有限，老師隨後將學生帶到鄰近的喜市社區，再由社區睦鄰救援隊引導到社區臨時避難空間安置。
中山隧道演練項目是落石崩塌掉落在隧道口，造成隧道內發生連環車禍，有駕駛受困、油罐車石油外洩引發大火，另有1輛電動車起火。
消防局出動人車趕往現場救援，破壞車體救出受困傷者，油罐車災情則是演練畫定警戒區、建立緊急通道、排煙、滅火及下風處民眾疏散避難。隧道容易蓄積濃及熱能，請求新北市消防局排煙車前往支援。
電動車火災搶救步驟是斷電、穿刺、降溫，消防人員以高壓穿刺設備，破壞電動車體電池，再以高效泡沫系統灌注快速降溫，再用熱顯像儀觀察電池內部溫度，迅速壓制隧道內火災。
七堵區長興里土石流災害疏散演練，由里長率領30名里民執行緊急疏散撤離任務，分成巡視預警、通報疏散、整備搶救、關懷救護、行政後勤5組自救。中正區公所開設災民收容所，列出男、女、家庭和特別照護寢區，以及防疫篩檢站、社區諮詢區、心理諮商區、宗教關懷區、兒童遊戲區等空間規畫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言