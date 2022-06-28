高雄屋主點香插在房門口 燒毀自宅還害鄰居也受害

高雄三民區遼寧一街4層樓透天民宅，去年12月8日凌晨發生火警，屋主3人驚嚇逃脫，但火勢還延燒到兩側鄰居住處，後來警消調查後，發現是55歲陳姓屋主，將線香點燃後沒插入香爐，直接插在房門前釀災，受害的鄰居得知真相後提告，高雄地檢署偵結，依公共危險罪嫌起訴陳男。

檢方調查，篤信宗教的陳男，去年12月8日凌晨在4樓鐵皮屋內拜拜，點燃的線香陳卻沒插入香爐，反而插在4樓的陽台門口，結果線香餘燼點燃屋內木隔間，火勢從隔間延燒到天花板，在屋內的陳男與母親等人看見火光，急忙奔逃獲救。

因火勢猛烈，隔壁的楊姓屋主5、6樓也遭波及竄火。高雄市消防局獲報後，出動11車、24人到場灌救，灑水滅火約30分鐘才撲滅火勢，但陳男的4樓、5樓房間都被燒毀，楊姓鄰居的5樓、6樓窗戶也因大火被燒到變形。

消防局火調人員鑑識時，研判火警是陳男點燃線香不慎釀災，因屋內囤有大量線香，造成火勢延燒，事後受災的楊姓鄰居，也到鄰近分局報案對陳男提告。