影／只是遛狗走過車禍現場...警一眼認出通緝犯送法辦

台中市第五警分局東山所警員上周在轄內處理車禍時，賴姓男子在旁遛狗走過，但被警員眼尖認出，曾涉嫌轄內單車竊案，仍有其他涉嫌的竊案未到案警詢，警方將賴帶回派出所調查，發現賴已被台中地檢署發布通緝，依法解送歸案。

第五警分局東山所警員賴奕良、劉家瑋21日下午3時許，在北屯區和祥五街、軍福十三路口處理交通事故，警員疏導交通時發現，身穿紅衣、綁頭帶，遛著狗的賴姓男子（51歲）橫越道路，而且認出賴曾涉轄內多起竊盜案，都未到案說明，趕緊攔下賴詢問。

賴男面對警詢，支吾其詞，還稱手邊有小狗還有其他東西要歸還給朋友，意圖規避警方調查，不過警方仍將賴帶回派出所調查，發現賴男涉及轄內一起腳踏車竊案，遭判拘役30天確定，卻都未到案執行，經台中地檢署發布通緝，另外賴還涉及轄內其他竊案，經通知後，都未到案警詢，全案依法解送台中地檢署歸案。