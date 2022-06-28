新竹驚見垃圾清運層層剝削 小包商沒利潤乾脆偷倒野外

新竹縣關西鎮大旱坑去年11月被居民發現遭不明人士傾倒大量廢紙，白色的紙張幾乎覆蓋山溝，裡頭參雜廢棄塑膠，經檢警追查終於溯源找到涉案業者，驚見垃圾清運至少被外包經手5家業者，層層剝削後，終端業者因利潤低，乾脆全倒在山區了事。

涉嫌將廢棄物傾倒在關西鎮山區的清運業者由黃姓男子經營，不過公司並未合法登記，黃男為了賺取垃圾清運費的龐大利益，收了錢卻不辦好事，草草將收來的廢棄物隨意棄置山林造成汙染，還害得業主被檢警追查上門。

據了解，委託處理廢紙的是一家位於新北市淡水區的外商公司，外商先是委託李男經營的合法資源回收公司處理廢紙捲、紙板等物，卻沒想到垃圾卻經層層外包，至少經手3、4家業者，才轉到非法業者黃男手上。

因下游已經利潤所剩無幾，黃男不願經合法管道清運垃圾，加上黃男未領有主管機關核發清運廢棄物許可證明，因此便利用夜深人靜，以租賃小貨車載運廢棄物，任意隨機挑選處所傾倒，至少有7地受害。