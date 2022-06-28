婦人聽信539明牌要匯2萬元 銀行行員與警及時阻詐

台中林姓中年婦女日前拿2萬元到銀行臨櫃前，神色慌張、急於要匯款2萬元，行員機警，驚覺婦人不認識對方，行員警覺請當地轄區派出所前來協助，及時阻詐，大甲警分局長吳燕山昨天頒感謝狀，感謝行員。

大甲警分局大甲派出所日前接獲國泰世華銀行大甲分行報案，指稱有民眾疑遭詐騙，警員林欣誼、洪如玉馳到場了解，林姓婦人口中所稱之男子，竟是隨機加入陌生人LINE進而吹噓加入會員穩中今彩539四星，該詐騙集團在製造已多人中獎且高中獎率及有限名額假象，致林女財迷心竅，執意匯款。

警員在場苦心勸說之外，並分析這為常見報明牌的詐騙手法，更霸氣回應：「錢那麼好賺，那他怎麼不自己賺就好，還報你知」，婦人聽了這句話才驚覺可能遭到詐騙，暫停匯款程序，保住2萬元的積蓄。