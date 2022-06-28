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婦人聽信539明牌要匯2萬元 銀行行員與警及時阻詐
台中林姓中年婦女日前拿2萬元到銀行臨櫃前，神色慌張、急於要匯款2萬元，行員機警，驚覺婦人不認識對方，行員警覺請當地轄區派出所前來協助，及時阻詐，大甲警分局長吳燕山昨天頒感謝狀，感謝行員。
大甲警分局大甲派出所日前接獲國泰世華銀行大甲分行報案，指稱有民眾疑遭詐騙，警員林欣誼、洪如玉馳到場了解，林姓婦人口中所稱之男子，竟是隨機加入陌生人LINE進而吹噓加入會員穩中今彩539四星，該詐騙集團在製造已多人中獎且高中獎率及有限名額假象，致林女財迷心竅，執意匯款。
警員在場苦心勸說之外，並分析這為常見報明牌的詐騙手法，更霸氣回應：「錢那麼好賺，那他怎麼不自己賺就好，還報你知」，婦人聽了這句話才驚覺可能遭到詐騙，暫停匯款程序，保住2萬元的積蓄。
員警及行員聯手保住林婦苦心積蓄，大甲警分局長吳燕山昨天到銀行頒發感謝狀及致贈禮品，肯定員警同仁平時利用巡邏時間與轄內金融機構行員進行反詐騙宣導並建立通報機制隨即協助攔阻，更感謝行員替民眾看住荷包，有效防止詐騙事件的發生。
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