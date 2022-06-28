假徵才真拘禁！詐騙集團強押情侶2周當人頭

高雄市警局執行選前掃黑行動，發現詐騙集團利用假求職訊息，騙求職者交出銀行帳戶後，竟強制拘禁求職者，直到求職者的帳戶被凍結後才放人。警方查獲邱姓男子等5人涉嫌拘禁沈姓男子，並強迫沈的女友再開人頭帳戶，一同軟禁，將邱列為治平掃黑對象，依違反組織犯罪條例查辦全案。

高雄市警局因年底將選舉，6月21日至6月27日自辦「掃黑行動專案」，查捕暴力或詐騙集團成員65人，將11名帶頭者提報治平言掃黑對象，另逮捕這11人的手下54人。

其中，高雄市刑大偵三隊偵辦求職詐騙案，6月22日、23日分別在台南市、桃園市，逮捕詐騙集團「收簿手」邱姓男子（23歲），以及邱的手下林姓（20歲）、顏姓（20歲）、廖姓（28歲）、曾姓（24歲）等4男子，發現他們為騙了求職者的金融帳戶，充當詐團人頭帳戶，「竟然來硬的」，硬是拘禁受騙的求職者1至2周，直到求職者的帳戶「出包」，被警方及銀行列警示帳戶後才釋放求職者。

待業中的沈姓男子3月在臉書發現徵人訊息，誤入詐騙集團的圈套。他依訊聯絡求職，因對方告訴「跟著我玩就有收入」，約1趟就有1萬元可領，沈因此應徵開網路帳戶，3月底相約在台南碰面，便遭邱姓男子的手下林、顏2人涉嫌「沒收」帳戶存摺等資料，並強押拘禁，1周內被邱等人輾轉「軟禁」在台南後營、佳里及高雄六龜的汽車旅館或民宿。

1周後，邱要求沈再另找人提供帳戶，聯絡常跟沈聯繫的陳姓女友；陳女接到電話，也急於求職才受騙，4月間與邱的手下碰面，同遭「沒收」金融存摺、金融卡，同與沈被拘禁在高雄六龜某民宿。沈、陳2人直到其他受騙人匯款進帳戶，帳戶已被凍結後才獲釋，但沒拿到半毛錢。

警方逮捕邱等5人，在台南安平邱的住處，搜出疑似贓款23萬餘元及人頭帳戶存摺，初步統計至少 22人受騙匯款，進出人頭帳戶的金額達3000多萬元，依違反組織犯罪條例、妨害自由、恐嚇及詐欺罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，邱經聲押獲准，4名手下獲3萬元到6萬元交保。