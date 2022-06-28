她擔任台中婦幼隊志工18年 首參賽即獲選「志工之星」
台中市警局婦幼隊志工分隊長何巧玲，已擔任志工18年時間，熱心公益，去年間拍攝家暴影片，除了擔任編劇外，也演出影片中角色，最後獲得社會局頒發「人氣獎」，今年首度參加社會局的志工媒合平台，即獲選為6月「志工之星」，婦幼隊與有榮焉。
台中市警局婦幼隊表示，何巧玲熱心公益，在2004年時即加入婦幼隊志工的行列，曾接受過各式各樣的志工專業訓練，具有防治家庭暴力、性騷擾、性侵害、數位網路性別暴力、跟蹤騷擾防制的知識，也有婦幼犯罪預防宣導的專業能力，常與婦幼隊警員到台中市各區宣導。
婦幼隊表示，何巧玲因表現傑出，已升任為分隊長，去年還召集志工夥伴，自己撰寫劇本、擔任演員，拍攝防治家暴的影片，參與社會局的競賽，獲選人氣獎，此次為何首度參加社會局志工媒合平台，即獲選6月分的「志工之星」。
婦幼隊指出，婦幼隊志工貫徹「預防為先，偵防並重」策略，常態規畫警員、志工前往台中市各社區、校園實施家暴、性侵害、性騷擾、兒少性剝削、跟蹤騷擾防制等宣導婦幼安全議題，同時鼓勵志工勇於面對人群，由婦幼隊專業培訓，除練習與自己和朋友對話外，也學習如何向社會大眾宣講，將學習到婦幼安全及犯罪預防觀念教授民眾知悉，引發社會重視與共鳴。
婦幼隊長高嘉陽說，針對志工協助員警共同推動婦幼安全宣導，提升民眾自我保護意識和應對措施的志願服務精神由衷感謝，其中志工分隊長何巧玲能獲得「志工之星」榮譽表彰，值得肯定。
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