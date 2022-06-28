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影／民團捐自動心肺復甦機 新北消防今受贈

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市北大光榮扶輪社，捐贈一台自動心肺復甦機（Lucas 3）于新北市消防局第五救災救護大隊樹林分隊，今天上午10時許舉行捐贈典禮，由第五大隊副大隊長陳顥丰代表受贈，並回贈感謝狀。

據了解，新北市去年一整年救護案件高達20萬，以每天計算約有550件緊急救護案件，其中到院前心肺功能停止（OHCA）更有2280件、OHCA康復出院則有203人，顯現心肺復甦術（CPR），以及運用更多醫療救護器材的重要。

第五救災救護大隊表示，自動心肺復甦機（Lucas 3）一台要價95萬台幣，是目前最新款的胸外按壓系統，同時也是美國心臟醫學會（AHA）和歐洲復甦理事會（ERC），針對患者心臟驟停時，心肺復甦準則中，建議有效、一致與連續的胸外按壓方式之一。

這次，由北大光榮扶輪社捐贈一台自動心肺復甦機（Lucas 3），于第五救災救護大隊樹林分隊。今天上午10時許，在樹林分隊舉行捐贈典禮，由第五大隊副大隊長陳顥丰代表消防局受贈，並回贈感謝狀。

北大光榮扶輪社捐贈自動心肺復甦機（Lucas 3），第五大隊副大隊長陳顥丰（圖左5）代表消防局受贈，並回贈感謝狀。記者曾伯愷／翻攝
北大光榮扶輪社捐贈自動心肺復甦機（Lucas 3），第五大隊副大隊長陳顥丰（圖左5）代表消防局受贈，並回贈感謝狀。記者曾伯愷／翻攝
救護員示範，自動心肺復甦機（Lucas 3）操作。記者曾伯愷／翻攝
救護員示範，自動心肺復甦機（Lucas 3）操作。記者曾伯愷／翻攝

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