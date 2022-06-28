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山上偷電纜…橋下「現剝」 大盜雙人組一原因露餡被逮

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市紀姓、李姓男子昨天深夜偷了小貨車，到山區工廠偷取650公斤電纜線、銅板，開到蘆竹山腳一帶橋下剝線，路過民眾以為有人「亂丟塑膠皮」報警，意外讓竊嫌曝光，警方到場人贓俱獲，詢後依竊盜罪嫌移送法辦。

蘆竹警分局山腳派出所昨天早上6時許接獲報案，稱有人在油管路二段橋下亂丟塑膠皮，派員前往查看。

警方趕到現場，發現紀姓男子（53歲）、李姓男子（47歲）正使用剝線刀片去除電纜線外皮；兩人見警方到場，猝不及防，因為人贓俱獲，只好老實坦承電纜線是剛從在山區鐵皮工廠竊得。

經警方清點，現場共查扣一般電線140公斤、銅板260公斤、粗單芯線250公斤，總計650公斤，市價約38萬元。

員警隨即也發現，兩人載運電纜線的小貨車是贓車，是他們昨天凌晨在龜山區一帶竊取得手，詢後全案依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方到場時，紀李二人正在用剝線刀（中）剝線。記者楊湛華／翻攝
警方到場時，紀李二人正在用剝線刀（中）剝線。記者楊湛華／翻攝
桃園市紀男、李男昨在橋下剝偷來電纜，被警方當場查獲，重達650公斤的纜線、銅板都被查扣。記者楊湛華／翻攝
桃園市紀男、李男昨在橋下剝偷來電纜，被警方當場查獲，重達650公斤的纜線、銅板都被查扣。記者楊湛華／翻攝

桃園 竊盜 贓車

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