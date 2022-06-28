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山上偷電纜…橋下「現剝」 大盜雙人組一原因露餡被逮
桃園市紀姓、李姓男子昨天深夜偷了小貨車，到山區工廠偷取650公斤電纜線、銅板，開到蘆竹山腳一帶橋下剝線，路過民眾以為有人「亂丟塑膠皮」報警，意外讓竊嫌曝光，警方到場人贓俱獲，詢後依竊盜罪嫌移送法辦。
蘆竹警分局山腳派出所昨天早上6時許接獲報案，稱有人在油管路二段橋下亂丟塑膠皮，派員前往查看。
警方趕到現場，發現紀姓男子（53歲）、李姓男子（47歲）正使用剝線刀片去除電纜線外皮；兩人見警方到場，猝不及防，因為人贓俱獲，只好老實坦承電纜線是剛從在山區鐵皮工廠竊得。
經警方清點，現場共查扣一般電線140公斤、銅板260公斤、粗單芯線250公斤，總計650公斤，市價約38萬元。
員警隨即也發現，兩人載運電纜線的小貨車是贓車，是他們昨天凌晨在龜山區一帶竊取得手，詢後全案依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
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