影／無照婦騎車違規直切 後車追撞雙雙噴飛受傷

新北市鶯歌區王姓婦人，昨天上午無照騎車，經過鶯歌區中正一路時，突然向左直切往對向車道，後方粘姓騎士煞車不及直接撞上，兩人噴飛落地受傷，王婦左腿骨折，粘男肢體多處擦挫傷，兩人送醫急救沒有生命危險，肇事雙方沒有酒駕，確切事故原因有待調查釐清。

據查證，王姓婦人（73歲）昨天上午8時許，無照騎乘一輛機車，途中行經新北市鶯歌區中正一路，突然從路肩往左直切，欲騎至對向車道。後方粘姓騎士（20歲）煞車不及，直接衝撞王婦，導致兩騎士連人帶車噴飛落地。