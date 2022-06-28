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影／無照婦騎車違規直切 後車追撞雙雙噴飛受傷
新北市鶯歌區王姓婦人，昨天上午無照騎車，經過鶯歌區中正一路時，突然向左直切往對向車道，後方粘姓騎士煞車不及直接撞上，兩人噴飛落地受傷，王婦左腿骨折，粘男肢體多處擦挫傷，兩人送醫急救沒有生命危險，肇事雙方沒有酒駕，確切事故原因有待調查釐清。
據查證，王姓婦人（73歲）昨天上午8時許，無照騎乘一輛機車，途中行經新北市鶯歌區中正一路，突然從路肩往左直切，欲騎至對向車道。後方粘姓騎士（20歲）煞車不及，直接衝撞王婦，導致兩騎士連人帶車噴飛落地。
警消獲報迅速趕抵，經檢視王婦左腳粉碎性骨折，粘男肢體多處擦挫傷，緊急協助兩人送醫急救，所幸皆無生命危險。事後警方對肇事雙方酒測，皆無酒精反應，肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。至於王婦無照駕車，警則依法製單告發。
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