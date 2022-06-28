逃逸男移工遇2女警「落跑」…下秒遭霹靂嬌娃齊力壓制

一名來台3年的越南籍黃姓逃逸男移工因肚子餓，騎機車外出買下午茶違規逆向，被台中市警局烏日分局女警張雅茵、鄧芯甯攔查，男移工棄車逃逸跑了50公尺，被2名女警和熱心民眾壓制在地，黃姓移工詢後解送移民署收容歸案。

張雅茵說，日前她和鄧芯甯巡邏行台中市烏日區中山路、高鐵路口，發現一名男騎士逆向行駛，鳴笛示意停車受檢，沒想到男騎士不願配合，還加速鑽小巷試圖躲避員警攔查。

張雅茵指出，男騎士見警方一路緊追在後，棄車拔腿狂奔，在追逐約50公尺，男子跑進巷底，剛好一名熱心市民協助，警民合力將男子制伏，解送移民署收容歸案。

據了解，黃姓移工三年前來台，安排在豐原一帶的工廠工作，因待遇不佳逃逸，四處打零工維生，當天因為肚子餓外出買下午茶，沒想到被警方查緝到案。