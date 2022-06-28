聽新聞
test
0:00 / 0:00
逃逸男移工遇2女警「落跑」…下秒遭霹靂嬌娃齊力壓制
一名來台3年的越南籍黃姓逃逸男移工因肚子餓，騎機車外出買下午茶違規逆向，被台中市警局烏日分局女警張雅茵、鄧芯甯攔查，男移工棄車逃逸跑了50公尺，被2名女警和熱心民眾壓制在地，黃姓移工詢後解送移民署收容歸案。
張雅茵說，日前她和鄧芯甯巡邏行台中市烏日區中山路、高鐵路口，發現一名男騎士逆向行駛，鳴笛示意停車受檢，沒想到男騎士不願配合，還加速鑽小巷試圖躲避員警攔查。
張雅茵指出，男騎士見警方一路緊追在後，棄車拔腿狂奔，在追逐約50公尺，男子跑進巷底，剛好一名熱心市民協助，警民合力將男子制伏，解送移民署收容歸案。
據了解，黃姓移工三年前來台，安排在豐原一帶的工廠工作，因待遇不佳逃逸，四處打零工維生，當天因為肚子餓外出買下午茶，沒想到被警方查緝到案。
烏日警分局說，外籍人士逾期停留在台非法工作，易衍生危害社會問題，成為治安黑數，烏日分局將持續針對外籍移工易聚集場所加強查緝，也呼籲雇主切勿非法僱用外籍逃逸移工，以免觸犯法令，並間接造成治安隱憂。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言