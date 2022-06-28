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雲林7旬翁落水兩小時 微弱求救聲喚來警察救人

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣口湖鄉74歲邱姓老翁，昨天到一家偏遠的雞場資源回收，不慎一個踩空掉進大排水溝裡，因大排離地逾兩公尺，他負傷奮力想脫險卻難能上岸，四下無人喊破喉嚨也沒人來，泡在水深及胸的水中近兩小時，體力漸失，幸好一路過機車騎士聽見微弱的求救聲，向警方報案才將他救起。

「阿伯！先抱著木板」金湖派出所警員曾冠傑獲報趕到現場救援，見大排水深及胸，老人家在水中載浮載沈，情況危急，附近找一塊木板丟，讓體力不支的老人家得以先扶木休息，曾冠傑與熱心的報案人，跑到村子向人借來鐵梯，老人才從水底慢慢攀爬上岸，把人順利從兩公尺深的大排中拉起來，老人家一上岸感激萬分「這條老命撿回來了！」。

老人家受困大排約有兩小時，因大排位處偏僻且擋水牆深逾兩公尺，求救聲不易被發，他喊到快沒力，幸好路過騎士耳朵靈，竟能聽到他微弱的求救聲，喚來警察終能脫困，幸好身上只有輕微挫傷。

老翁說，他在大排一處鐵板便橋上收拾一些回收物，沒注意腳下所踩的鐵板已生鏽破裂，一腳踩空，整個人失足掉落水裡，大排沒有任何突出物讓他攀爬，只能涉水尋找脫險方法，感謝員警和熱心村民，千鈞一髮之際將他平安救起，撿回一命。

落水受困約兩小時的老人家終得獲救。記者蔡維斌／翻攝
落水受困約兩小時的老人家終得獲救。記者蔡維斌／翻攝
警員趕到見老人家體力不支，趕緊丟下一塊木板讓老人扶朩休息等待找來梯子救援。記者蔡維斌／翻攝
警員趕到見老人家體力不支，趕緊丟下一塊木板讓老人扶朩休息等待找來梯子救援。記者蔡維斌／翻攝
落水受困約兩小時的老人家終得獲救。記者蔡維斌／翻攝
落水受困約兩小時的老人家終得獲救。記者蔡維斌／翻攝
落水受困約兩小時的老人家終得獲救，並感謝警方和熱心民眾救援。記者蔡維斌／翻攝
落水受困約兩小時的老人家終得獲救，並感謝警方和熱心民眾救援。記者蔡維斌／翻攝
落水受困約兩小時的老人家終得獲救。記者蔡維斌／翻攝
落水受困約兩小時的老人家終得獲救。記者蔡維斌／翻攝

口湖鄉 警察

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