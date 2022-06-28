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德州移民悲劇！美國貨櫃卡車驚見「超過40具移民屍體」

六旬男縱身躍下台南觀海橋 今清晨尋獲遺體

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南漁民今天清晨6點多在安南區府安路段鹽水溪水域，發現男浮屍，並打撈上漁筏後，載至安平區古堡街旁堤岸邊並報案。警方說，經家屬指認，死者為67蔡姓男子生前罹患癌症，疑久病厭世，昨天從傍晚從北區觀海橋上跳水身亡。

台南市北區觀海橋昨天傍晚6點多，有民眾目擊男子從橋上跳下水面，消防人員接獲報案馬上出動潛水人員下水，並調派船艇下水全力搶救，但因天色昏暗，昨天搜救沒有結果，消防人員原準備今天上午再持續搜救。

今天清晨6點45分，有漁民報案說，他在安南區府安路段鹽水溪水域，發現男浮屍，並打撈上漁筏後，載至安平區古堡街旁堤岸邊並報案，派出所接獲後到場處理調查，死者就是昨天傍晚從觀海橋上跳下的67歲蔡姓男子。警方初步研判，蔡姓男子生前罹患癌症，疑久病厭世輕生。

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67歲蔡姓男子疑久病厭世，從台南市北區觀海橋跳下，今天被尋獲已無生命跡象，圖為昨天消防人員下水搜救情形。記者黃宣翰／翻攝
67歲蔡姓男子疑久病厭世，從台南市北區觀海橋跳下，今天被尋獲已無生命跡象，圖為昨天消防人員下水搜救情形。記者黃宣翰／翻攝

癌症 漁民 台南

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