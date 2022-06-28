六旬男縱身躍下台南觀海橋 今清晨尋獲遺體

台南市漁民今天清晨6點多在安南區府安路段鹽水溪水域，發現男浮屍，並打撈上漁筏後，載至安平區古堡街旁堤岸邊並報案。警方說，經家屬指認，死者為67蔡姓男子生前罹患癌症，疑久病厭世，昨天從傍晚從北區觀海橋上跳水身亡。

台南市北區觀海橋昨天傍晚6點多，有民眾目擊男子從橋上跳下水面，消防人員接獲報案馬上出動潛水人員下水，並調派船艇下水全力搶救，但因天色昏暗，昨天搜救沒有結果，消防人員原準備今天上午再持續搜救。

今天清晨6點45分，有漁民報案說，他在安南區府安路段鹽水溪水域，發現男浮屍，並打撈上漁筏後，載至安平區古堡街旁堤岸邊並報案，派出所接獲後到場處理調查，死者就是昨天傍晚從觀海橋上跳下的67歲蔡姓男子。警方初步研判，蔡姓男子生前罹患癌症，疑久病厭世輕生。

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