聽新聞
test
0:00 / 0:00
誤信導航陷鹽灘「刁車」警民頂36度高溫助脫困婉謝紅包
導航非萬能！來自高雄的廖男不熟路況，依導航指引誤闖台南七股鹽灘「刁車」動彈不得，警方接獲報案，經警民6人頂著逾36度高溫協助脫困，驚魂未定的廖某除頻頻感謝致贈紅包遭婉拒，直言以後不再輕言相信導航了。
事件發生在上周六近12點，廖某從高雄開著小貨車來到七股，車子依循導航經台61線七股鹽埕交流道下順著小路往西，最後車子竟開進廢棄鹽灘裡，車輪陷入泥淖空轉，動彈不得，因四下無人又熱浪難耐，緊急撥打110向警方求助。
轄區佳里警分局中鹽派出所所長施信結獲通報請求轄內警友站廖小姐協助，由廖女開車載4名員工前往救援，一開始以動力幫忙拖拉因動力不足無法拉上岸，幸又有1名路人駕車主動下車幫忙推車，6人頂著逾36度高溫滿身大汗，一番波折後順利將車子脫困。
廖某驚魂未定苦笑說，真的好恐怖，不敢再相信導航了，原要致贈紅包購買飲料聊表心意，眾人當場婉拒，翌日上午10時廖再度從高雄開車到中鹽派出所致贈水果禮盒，請所長施信結代為轉交給廖小姐表達誠摯感謝。
佳里警分局長顏勤峰表示，中鹽派出所轄內有鹽山風景區及觀海樓等知名景點，假日經常有外來遊客旅遊，時有遊客因路況不熟駕車誤信導航駛入鹽灘地受困，提醒用路人要小心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言