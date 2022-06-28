男開車停路中央睡覺 警方到場發現他酒駕

汪姓男子涉嫌酒後駕車，因不勝酒力，開車回家途中在駕駛座睡著，車子正停在路中央，引起路人注目。警方據報到場叫醒他，發覺他一開門，車內飄出濃烈酒味，對他酒測，呼氣酒測值高逾每公升0.8毫克，依公共危險罪嫌將他移送法辦。

6月27日清晨6時左右，汪姓男子（24歲）開車經過高雄市新興區七賢一路與仁愛二街路口，停紅燈後便沒再開車，轎車停在路中央，引起不少路過民眾注意，向警方報案。

高雄市警新興分局中正三路派出所員警到場，拍打車窗叫醒汪姓男子，他驚醒後一開車門，濃烈酒味瞬間飄出，警方才對他酒測。

據了解，汪昨天凌晨2點左右與朋友消夜，一時貪杯喝了多杯威士忌，聚會結束便想自己開車回左營區的住處，途中因不勝酒力才在駕駛座上睡著，他稱，不曉得自己也不知道怎麼會把車停在路中，相當懊悔。