快訊

聯合線上「讀創故事」 宣布啟動影視ＩＰ開發計畫

德州移民悲劇！美國貨櫃卡車驚見「超過40具移民屍體」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男開車停路中央睡覺 警方到場發現他酒駕

聯合報／ 記者林保光／即時報導

汪姓男子涉嫌酒後駕車，因不勝酒力，開車回家途中在駕駛座睡著，車子正停在路中央，引起路人注目。警方據報到場叫醒他，發覺他一開門，車內飄出濃烈酒味，對他酒測，呼氣酒測值高逾每公升0.8毫克，依公共危險罪嫌將他移送法辦。

6月27日清晨6時左右，汪姓男子（24歲）開車經過高雄市新興區七賢一路與仁愛二街路口，停紅燈後便沒再開車，轎車停在路中央，引起不少路過民眾注意，向警方報案。

高雄市警新興分局中正三路派出所員警到場，拍打車窗叫醒汪姓男子，他驚醒後一開車門，濃烈酒味瞬間飄出，警方才對他酒測。

據了解，汪昨天凌晨2點左右與朋友消夜，一時貪杯喝了多杯威士忌，聚會結束便想自己開車回左營區的住處，途中因不勝酒力才在駕駛座上睡著，他稱，不曉得自己也不知道怎麼會把車停在路中，相當懊悔。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

汪姓男子開車停路中央卻睡覺，警方到場喚醒他，員警發覺一開車門酒味撲鼻而來。記者林保光／翻攝
汪姓男子開車停路中央卻睡覺，警方到場喚醒他，員警發覺一開車門酒味撲鼻而來。記者林保光／翻攝

酒測 高雄市

延伸閱讀

他「強吻員警」以拒絕酒測 攻擊清潔隊員又判刑

高雄男5度酒駕求「不要吹」 酒測值0.26送辦

獨／高雄三線警官酒駕獲緩起訴 若6月底退休多領2%

高雄酒駕男拒測吞18萬罰單不怕 6小時後照上路又被攔

相關新聞

屏東獅王瀑布 一男訪秘境身亡

屏東縣獅王瀑布發生戲水事故，高雄40歲李姓男子與友人探訪秘境失蹤。屏東縣消防局連2天搜尋，昨天出動特搜大隊等12車24人...

影／13萬買車錢掉了 他以為機會渺茫2周後突接女警來電

宜蘭一名劉姓男子常跑高雄出差，想買機車代步，放在腰包的13萬車款，因騎車飛出遭人撿走，報案後以為機會渺茫；沒想到，2周後...

土城69歲翁修繕住家4樓遮雨棚 失足墜落「爆頭命危」

新北市土城區一名李姓老翁，今天晚上6點多爬出社區大樓4樓窗戶，欲整修自家窗戶外的遮雨棚，卻不慎失足墜落，撞破大樓中庭的遮...

影／機車疑紅燈右轉擦撞小黃 網：司機太倒楣

新北市汐止區27日發生一起車禍，一輛計程車行駛於汐萬路上，途經康寧路口時，一輛機車疑似紅燈右轉，擦撞小黃後連人帶車倒地，...

男開車停路中央睡覺 警方到場發現他酒駕

汪姓男子涉嫌酒後駕車，因不勝酒力，開車回家途中在駕駛座睡著，車子正停在路中央，引起路人注目。警方據報到場叫醒他，發覺他一...

影／青春專案開跑 台中市警局長赴KTV要求恪遵法令

年輕學子即將迎來暑假，台中市警局從7月1日起展開為期2個月的青春專案，為讓青少年在暑假期間有正常的休憩空間，市警局長蔡蒼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。