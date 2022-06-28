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影／青春專案開跑 台中市警局長赴KTV要求恪遵法令

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

年輕學子即將迎來暑假，台中市警局從7月1日起展開為期2個月的青春專案，為讓青少年在暑假期間有正常的休憩空間，市警局長蔡蒼柏昨晚前往西屯區的KTV宣導，要求業者恪遵法令，不得容留少年超過深夜零時時段，以確保青少年有安全的活動空間。

台中市警局少年隊表示，今年度的青春專案從7月1日至8月31日，以「淨化妨害青少年成長環境、防制青少年被害、預防犯罪宣導」為3大主軸，採多元化犯罪預防宣導方式，預防偏差行為及被害，並營造優質成長環境，達成全面保護青少年之目的。

少年隊說，昨天市警局長蔡蒼柏率隊，與第六警分局、教育局等單位，前往西屯區知名的連鎖KTV宣導，專案期間將針對KTV、撞球間、PUB、舞廳、限制級電子遊藝等營業場所查緝，也提醒相關業者、民眾宣導遵守保護青少年法令及規定。

少年隊表示，因為疫情影響，戶外活動減少，市警局也要求各分局依照轄區特性，發揮創意自行規劃辦理網路互動活動，包括網路直播、結合線上手遊、辦理有獎徵答，或針對反毒、防詐、拒絕色情誘惑、防制網路賭博主題，辦理繪畫、徵文或宣導圖文等非群聚式主題競賽

市警局長蔡蒼柏說，提供「孩子開心、家長安心」的暑假是重要工作，市警局除結合各局處及民間力量做好各項安全保護措施，鼓勵青少年積極參與暑期各項體能、休閒及知識學習活動，維護身心健全發展，降低被害情事發生。

台中市警局長蔡蒼柏昨晚到KTV宣導，要求業者在遵守相關法令，確保青少年在暑假期間的身心健康。圖／台中市警局提供
台中市警局長蔡蒼柏昨晚到KTV宣導，要求業者在遵守相關法令，確保青少年在暑假期間的身心健康。圖／台中市警局提供
台中市警局長蔡蒼柏（左三）昨晚到KTV宣導，要求業者在遵守相關法令，確保青少年在暑假期間的身心健康。圖／台中市警局提供
台中市警局長蔡蒼柏（左三）昨晚到KTV宣導，要求業者在遵守相關法令，確保青少年在暑假期間的身心健康。圖／台中市警局提供

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