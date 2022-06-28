7旬翁超商「舊瓶裝新飲」 離開順手多摸2瓶竊盜罪送辦

高雄70歲林姓老翁跑到超商買飲料止渴，但沒有結帳，就在座位區內將飲料倒入喝完的手搖飲杯中，後來店家清點貨品時，發現飲料短少，調閱監視器發現林翁「舊瓶裝新飲」的偷竊行徑，警方獲報後前天上午通知林翁到案，全案依竊盜罪嫌送辦。

鼓山警方局表示，林翁日前到旗津旅遊，天氣炎熱，先在手搖飲料店購買飲料止渴，隨後又跑到附近超商，在冷藏櫃前挑選一陣後，拿了瓶燕麥奶坐在座位區休息。

林翁見手搖飲料已經見底，直接將還未結帳的燕麥奶打開，倒入手中的飲料杯中，離開前還再多拿一杯咖啡、蜂蜜水，放入隨身包包後故作鎮定離開超商。

後來超商店員清點架上商品，發現有3瓶飲料短少，調閱監視器畫面，發現林翁在座位區「舊瓶裝新飲」的偷竊行徑，還拍到林翁到冷藏櫃偷竊的畫面，隨後報警。