7旬翁超商「舊瓶裝新飲」 離開順手多摸2瓶竊盜罪送辦
高雄70歲林姓老翁跑到超商買飲料止渴，但沒有結帳，就在座位區內將飲料倒入喝完的手搖飲杯中，後來店家清點貨品時，發現飲料短少，調閱監視器發現林翁「舊瓶裝新飲」的偷竊行徑，警方獲報後前天上午通知林翁到案，全案依竊盜罪嫌送辦。
鼓山警方局表示，林翁日前到旗津旅遊，天氣炎熱，先在手搖飲料店購買飲料止渴，隨後又跑到附近超商，在冷藏櫃前挑選一陣後，拿了瓶燕麥奶坐在座位區休息。
林翁見手搖飲料已經見底，直接將還未結帳的燕麥奶打開，倒入手中的飲料杯中，離開前還再多拿一杯咖啡、蜂蜜水，放入隨身包包後故作鎮定離開超商。
後來超商店員清點架上商品，發現有3瓶飲料短少，調閱監視器畫面，發現林翁在座位區「舊瓶裝新飲」的偷竊行徑，還拍到林翁到冷藏櫃偷竊的畫面，隨後報警。
警方獲報後，前天上午通知家住鳳山的林姓老翁到案說明，林翁供稱，他當天吃了感冒藥導致精神不濟，對於當時的行為，僅淡淡表示忘記了。但行竊過程明確，全案警詢後依竊盜罪嫌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言