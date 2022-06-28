快訊

大陸天才學生3年換3地考上北大 狂賺900萬獎學金

盤前直播／元大金除息秀登場 重演貼息慘劇？台積電相對ADR有補跌效果？

川島芳子之謎：「男裝麗人」八卦害死的時代悲歌？

7旬翁超商「舊瓶裝新飲」 離開順手多摸2瓶竊盜罪送辦

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄70歲林姓老翁跑到超商買飲料止渴，但沒有結帳，就在座位區內將飲料倒入喝完的手搖飲杯中，後來店家清點貨品時，發現飲料短少，調閱監視器發現林翁「舊瓶裝新飲」的偷竊行徑，警方獲報後前天上午通知林翁到案，全案依竊盜罪嫌送辦。

鼓山警方局表示，林翁日前到旗津旅遊，天氣炎熱，先在手搖飲料店購買飲料止渴，隨後又跑到附近超商，在冷藏櫃前挑選一陣後，拿了瓶燕麥奶坐在座位區休息。

林翁見手搖飲料已經見底，直接將還未結帳的燕麥奶打開，倒入手中的飲料杯中，離開前還再多拿一杯咖啡、蜂蜜水，放入隨身包包後故作鎮定離開超商。

後來超商店員清點架上商品，發現有3瓶飲料短少，調閱監視器畫面，發現林翁在座位區「舊瓶裝新飲」的偷竊行徑，還拍到林翁到冷藏櫃偷竊的畫面，隨後報警。

警方獲報後，前天上午通知家住鳳山的林姓老翁到案說明，林翁供稱，他當天吃了感冒藥導致精神不濟，對於當時的行為，僅淡淡表示忘記了。但行竊過程明確，全案警詢後依竊盜罪嫌。

林翁離開超商前，還另外攜出咖啡、蜂蜜水，全案警詢後，依竊盜罪嫌移送法辦。圖/讀者提供
林翁離開超商前，還另外攜出咖啡、蜂蜜水，全案警詢後，依竊盜罪嫌移送法辦。圖/讀者提供
林翁在超商將燕麥奶倒進手搖飲料杯中，全案警詢後，依竊盜罪嫌移送法辦。圖/讀者提供
林翁在超商將燕麥奶倒進手搖飲料杯中，全案警詢後，依竊盜罪嫌移送法辦。圖/讀者提供

手搖飲料 超商 偷竊

延伸閱讀

洛杉磯機場裝卸工 籍機偷竊運抵遺失的金條遭判刑

高市議會出現飲料杯鳥巢 暫封中庭門守護白頭翁

北市7月1日三新制上路 機車無紙開單 自備飲料杯至少省5元

無業男到廟行竊躲床底下因喘息聲露餡 還辯「來拜拜」

相關新聞

屏東獅王瀑布 一男訪秘境身亡

屏東縣獅王瀑布發生戲水事故，高雄40歲李姓男子與友人探訪秘境失蹤。屏東縣消防局連2天搜尋，昨天出動特搜大隊等12車24人...

影／13萬買車錢掉了 他以為機會渺茫2周後突接女警來電

宜蘭一名劉姓男子常跑高雄出差，想買機車代步，放在腰包的13萬車款，因騎車飛出遭人撿走，報案後以為機會渺茫；沒想到，2周後...

土城69歲翁修繕住家4樓遮雨棚 失足墜落「爆頭命危」

新北市土城區一名李姓老翁，今天晚上6點多爬出社區大樓4樓窗戶，欲整修自家窗戶外的遮雨棚，卻不慎失足墜落，撞破大樓中庭的遮...

7旬翁超商「舊瓶裝新飲」 離開順手多摸2瓶竊盜罪送辦

高雄70歲林姓老翁跑到超商買飲料止渴，但沒有結帳，就在座位區內將飲料倒入喝完的手搖飲杯中，後來店家清點貨品時，發現飲料短...

警政署長陳家欽關懷慰問 因公受傷同仁及殉職員警家屬

警政署長陳家欽卸任前夕今天到嘉義縣慰問因公殉職員警賴智彥家屬，以及因槍傷返鄉休養的員警蔡旻庭。

警政署長陳家欽卸任前夕 慰問殉職鐵警李承翰家屬

警政署長陳家欽將於6月30日退休，在退休前夕，為了表達對殉職警眷的關懷，今天再度前往嘉義市探望慰問因公殉職的鐵路警察李承...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。