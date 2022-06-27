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影／13萬買車錢掉了 他以為機會渺茫2周後突接女警來電
宜蘭一名劉姓男子常跑高雄出差，想買機車代步，放在腰包的13萬車款，因騎車飛出遭人撿走，報案後以為機會渺茫；沒想到，2周後卻接到女警來電指錢找到了，原來警方透過監視畫面查出撿走腰包的人，對方未「拾金不昧」，雖偷花了2萬，仍願全額交還，令劉男喜出望外。
該名劉姓男子在臉書「高雄大小事」貼文指出，6月2日在大順二路掉了10多萬元，當下去鼎山派出所報案，但沒看到是誰撿走，以為機會渺茫，返回宜蘭時，內心五味雜陳，當時連鑰匙都掉了，在門口駐足一陣子，才回家和妻子解釋。
劉男說，當時他們夫妻準備把這筆錢認列損失，但說真的，蠻大一筆錢，原本可用來當半年貸款，或是孩子的教育基金，就這樣消失了，言語間充滿絕望。
劉男說當時在臉書社團發文，不少高雄人都對他打氣鼓勵，可感受到高雄人的溫暖，但沒多久，卻接到一名自稱是「鼎山派出所」的「羅玉」員警電話，指錢找到了，也和當事人和解收場，感謝警方鍥而不捨地追尋。
警方指出，劉男報案後，警方調閱擴監視器擴大追查，查出當時有一名身障男子騎車經過，撿走劉男腰包，16日通知陳男到案後，發現陳男侵占該筆13萬元現金後，已花掉2萬，由於陳男家人願意再賠償2萬元，劉男因失而復得，雖和陳男達成和解，但陳男仍觸犯侵占罪，訊後將他函送法辦。
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