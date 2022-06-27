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影／男逛好市多口罩亂戴遭勸 持刀割路人臉辯「正當防衛」

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名男子昨天晚上去南崁好市多購物，搭手扶梯時因口罩沒戴好被路人勸告，雙方爆發口角，男子疑遭路人毆打不滿，一氣之下抽出隨身攜帶的瑞士刀，劃傷對方臉部，當場血流如注幸無礙；警方獲報後當場逮人，儘管他辯稱是正當防衛，全案詢後仍依傷害罪嫌移送法辦。

警方調查，25歲趙姓男子昨晚20時21分許與妻子到南崁好市多逛街，從一樓搭手扶梯前往二樓時，疑因口罩拉至下巴處，未正確配戴，遭55歲江姓男子出言糾正，趙男不滿回嘴「正義魔人哦！」雙方爆發口角。

江男不堪被罵，出手揍趙男的臉部及手臂，讓趙一時情緒失控，從包被翻出一把萬用瑞士刀揮舞，劃傷江男臉部，導致他當場血流不止；周圍民眾見狀，趕緊通報店家並報警。

警方5分鐘後趕抵現場，立即將趙男壓制逮補、上銬帶回，過程中他一度辯稱是「正當防衛」，但警詢後仍依傷害罪嫌移送桃園地檢署偵辦；江男則由救護人員送醫，已無大礙。

趙男（左2）疑不滿江男（右2）勸戴罩又打人，拿出瑞士刀畫傷對方臉部。記者楊湛華／翻攝
趙男（左2）疑不滿江男（右2）勸戴罩又打人，拿出瑞士刀畫傷對方臉部。記者楊湛華／翻攝

桃園 口罩 好市多

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