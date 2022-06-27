影／曳引貨車轉彎不穩車禍 大量紙捆壓壞轎車堵車1小時開罰

桃園市40歲廖姓男子今天下午駕駛貨運聯結曳引車載運大批壓縮紙捆，行經平鎮區環南路、中豐路口，疑因轉彎重心偏移，車上大量紙捆散落路中，壓壞路邊停車格的轎車後方損毀，造成該路口交通打結塞車1小時。

平鎮警方表示，廖姓男子今天下午駕駛貨運聯絡曳引車，載運大量壓縮的紙捆，行經平鎮區環南路左轉中豐路，車上裝載大量紙捆重心偏移，車子過彎角度太大，造成1、20捆壓縮紙捆不慎掉落路中，不只波及路邊停放一輛轎車損毀，現場滿地大型紙捆散落一地，造成該路交通塞堵約1公里，歷時1小時排除。