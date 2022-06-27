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影／曳引貨車轉彎不穩車禍 大量紙捆壓壞轎車堵車1小時開罰

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市40歲廖姓男子今天下午駕駛貨運聯結曳引車載運大批壓縮紙捆，行經平鎮區環南路、中豐路口，疑因轉彎重心偏移，車上大量紙捆散落路中，壓壞路邊停車格的轎車後方損毀，造成該路口交通打結塞車1小時。

平鎮警方表示，廖姓男子今天下午駕駛貨運聯絡曳引車，載運大量壓縮的紙捆，行經平鎮區環南路左轉中豐路，車上裝載大量紙捆重心偏移，車子過彎角度太大，造成1、20捆壓縮紙捆不慎掉落路中，不只波及路邊停放一輛轎車損毀，現場滿地大型紙捆散落一地，造成該路交通塞堵約1公里，歷時1小時排除。

警方據報立即前往處理、疏導交通，警方表示，經向廖姓司機酒測值為0，無酒後開車情事，亦無人員受傷，警方派員疏導事故車流，大約1小時後恢復通行，警方釐清肇事責任，將廖男依道路交通管理處罰條例規定開單告發，可處3000至1萬8000元罰鍰，並賠償轎車受損。

桃園一輛貨運曳引車轉彎重心偏移，大量紙捆散落，壓壞路邊轎車造成交通打結。記者曾增勳／翻攝
桃園一輛貨運曳引車轉彎重心偏移，大量紙捆散落，壓壞路邊轎車造成交通打結。記者曾增勳／翻攝
桃園一輛貨運曳引車轉彎重心偏移，大量紙捆散落，壓壞路邊轎車造成交通打結。記者曾增勳／翻攝
桃園一輛貨運曳引車轉彎重心偏移，大量紙捆散落，壓壞路邊轎車造成交通打結。記者曾增勳／翻攝
桃園一輛貨運曳引車轉彎重心偏移，大量紙捆散落，壓壞路邊轎車造成交通打結。記者曾增勳／翻攝
桃園一輛貨運曳引車轉彎重心偏移，大量紙捆散落，壓壞路邊轎車造成交通打結。記者曾增勳／翻攝
桃園一輛貨運曳引車轉彎重心偏移，大量紙捆散落，壓壞路邊轎車造成交通打結。記者曾增勳／翻攝
桃園一輛貨運曳引車轉彎重心偏移，大量紙捆散落，壓壞路邊轎車造成交通打結。記者曾增勳／翻攝

桃園 塞車

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