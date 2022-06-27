7旬翁違規左轉新北中和「四叉路口」 遭對向車擊落身亡

新北市中和區前天發生死亡車禍。潘姓老翁騎機車行經中和區一處四叉路口，疑因不熟號誌，未依左轉燈號規定，逕自綠燈左轉，遭到對向綠燈直行的機車攔腰撞上；雖然車速不快，但老翁不堪撞擊，顱內出血、當天不治身亡。

警方調查，潘翁（75歲）25日早上7點51分，騎車行經橋和路欲左轉福祥路，途中沒等左轉燈亮，就穿越路口，對向一名洪姓男子（55歲）當時行經勝利路口、綠燈直行至對面橋和路，雙方當場撞上，2人倒地不起。

警、消趕抵，發現潘翁並未撞飛，但倒臥在機車旁沒了呼吸心跳，緊急送雙和醫院急救，不幸仍回天乏術；至於肇事另一方洪男則是多處擦挫傷、無大礙。據悉洪男酒測值為0，而死者抽血後也沒有酒精反應。

據悉，死者當時正要前往永和花市買花，卻不幸遇上死劫；洪男供稱自己當時要趕去工地上班，對死者離世很難過，警詢後被依過失致死罪嫌送辦。