男子異想天開偷走公車站牌監視鏡頭 無法使用丟棄被逮
台南市左鎮區睦光里兩處公車站牌高解析度遠端監控監視器鏡頭，上周遭人拆卸偷走，因台南先前未曾發生站牌監視器遭竊，警方獲報鎖定作案車輛，循線查獲余姓涉嫌人，今天依竊盜罪嫌函送法辦，不過兩個監視鏡頭下落不明，客運公司損失3萬元將求償。
新化警分局表示，左鎮分駐所6月20日中午接獲興南客運通報，左鎮區睦光里公館、內庄路口二處公車站牌監視器鏡頭遭竊，影響班車停靠及出車狀況掌控；立即成立專案小組偵辦，逐一清查車輛，發現騎重機車騎士涉案，以車追人循線查獲余姓竊嫌。
余姓竊嫌供稱，是路過發現臨時起意，想說拆回去自己使用，不過後來發現沒辦法正常連結主機，就把兩個鏡頭丟到路邊野溪，已不知去向。
新化分局長蘇政敏表示，竊取公車站牌監視器鏡頭，影響民眾搭乘公車資訊獲取，員警能感同身受，積極偵破此案，除行政獎勵外將利用機會公開表揚員警；另提醒民眾，若發現周遭可疑人事物及違法情事請立即報警，警民合作共同維護社會的良好治安。
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