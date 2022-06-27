彰化和美中興路、和港路肇事率高 警察人形立牌擴大站崗

彰化伸港鄉中興路三段昨天深夜10點多發生兩車碰撞車禍，造成48歲阮姓女駕駛受傷送醫，對方許姓男駕駛酒測值0.49毫克，雖沒受傷但送醫檢查，警方將依公共危險罪將他函送法辦，警方今天公布轄區造肇事路段最多的就是位於伸港鄉台61線側車道、中興路及和港路段，將加強違規取締。

彰化和美分局統計今年上半年肇事路段中興路有93件，和港路73件，兩處都是數一數二的事故路段。警方指出，事故過後都會前往勘查，發現道路工程沒有問題，大都是駕駛疏忽造成，中興路銜接中彰大橋，跨縣市駕駛多，路幅相對寬大，也有許多大型工程車往來工業區，民眾違規或不注意就容易發生事故。

昨天晚間阮姓女子載著兩名未成年女兒與一名友人行經中興路，途中疑似跨越網狀線想要迴轉，卻與直行的21歲許姓男駕駛發生碰撞，救護人員到場，發先阮姓女子肩膀疑似骨折送往醫院治療，其餘乘客與許男則預防性送往醫院檢查，幸好沒有大礙；警方指出，許男被測出酒測值0.49毫克。

和美分局借鏡「嗶嗶哥」江敦霖為範本的人形立牌在芬園鄉139線站崗時，有效降低交通事故發生數及受傷人數，分局將真人尺寸人形立牌的「嗶嗶哥」加入中興路站崗，即日起也將每天不定時派2名員警在伸港鄉台61線側車道、中興路及和港路等易肇事路段加強測速及違規取締，盼能有效降低交通事故發生率。