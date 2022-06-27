影／不滿被「學長」按喇叭 他跳上聯結車出拳狂毆
新北市汐止區大同路三段的中國貨櫃場內，24日下午1點多發生毆打衝突，36歲貨櫃車駕駛陳姓男子疑跟另名年長的聯結車駕駛有嫌隙，不滿被按喇叭，突然爆氣跳上對方駕駛座，強開車門出拳狂毆、大罵三字經，當下無人報警，經其他同事與警衛架開勸阻，雙方不歡而散。
被毆打的58歲聯結車駕駛陳姓男子不滿對方遲遲未道歉，昨天上午11點多，持驗傷單和自己車上的行車錄影器畫面，至汐止分局長安派出所提告傷害、恐嚇、公然侮辱，警方依規定通知打人的陳男到案。
打人的陳男坦承暴力情事，但也指控對方過去頻頻出言挑釁，當下不滿被按喇叭才會打人，做筆錄的同時，強調「對方拉扯時也有打我」，反過來要提告傷害；警方依規定受理，雙雙函送士林地檢署偵辦。
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