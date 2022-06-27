快訊

玄彬要當爸了！孫藝真宣布懷孕 「我們迎來了新的生命」

港媒：香港快運班機桃園抵港時冒煙 安全迫降

遭超跑3惡煞毆打到顱內出血命危 被害男大生首出庭：還是會怕

影／不滿被「學長」按喇叭 他跳上聯結車出拳狂毆

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市汐止區大同路三段的中國貨櫃場內，24日下午1點多發生毆打衝突，36歲貨櫃車駕駛陳姓男子疑跟另名年長的聯結車駕駛有嫌隙，不滿被按喇叭，突然爆氣跳上對方駕駛座，強開車門出拳狂毆、大罵三字經，當下無人報警，經其他同事與警衛架開勸阻，雙方不歡而散。

被毆打的58歲聯結車駕駛陳姓男子不滿對方遲遲未道歉，昨天上午11點多，持驗傷單和自己車上的行車錄影器畫面，至汐止分局長安派出所提告傷害、恐嚇、公然侮辱，警方依規定通知打人的陳男到案。

打人的陳男坦承暴力情事，但也指控對方過去頻頻出言挑釁，當下不滿被按喇叭才會打人，做筆錄的同時，強調「對方拉扯時也有打我」，反過來要提告傷害；警方依規定受理，雙雙函送士林地檢署偵辦。

新北市汐止區中國貨櫃場內，日前爆發衝突，一名貨櫃車駕駛突然爆氣，跳上聯結車駕駛座出拳毆打對方。記者翁至成／翻攝
新北市汐止區中國貨櫃場內，日前爆發衝突，一名貨櫃車駕駛突然爆氣，跳上聯結車駕駛座出拳毆打對方。記者翁至成／翻攝

汐止 公然侮辱

延伸閱讀

影／老婦拄助行器鑽車陣過馬路 遭剛起步聯結車輾過不治

高雄女大生騎車夜遊 按喇叭激怒騎士持刀劃傷男同學

影／台中聯結車沿路漏廢機油 2機車騎士滑倒 警方開罰

被長按喇叭回敬緊急煞停 辯「免被冤枉肇逃」仍判罰

相關新聞

影／老婦拄助行器鑽車陣過馬路 遭剛起步聯結車輾過不治

台中大肚區一名黃姓婦人上午在沙田路二段跟平和街口附近橫越馬路時，被一輛排在其他車輛後方等號誌轉綠剛起步的聯結車撞倒在地並...

影／屏東秘境獅王瀑布戲水失蹤 男子尋獲送醫仍宣告不治

屏東縣原鄉秘境獅王瀑布昨天傳出戲水事故，一名李姓男子（40歲）與友人探訪秘境失蹤。屏東縣消防局今天再出動特搜大隊等12車24人及14名義消搜救，上午8時55分發現李男，已無生命跡象...

新北免費巴士失控翻覆躺草坪 被網虧：累了嗎？

1輛新北市新巴士（New Taipei City Bus）昨晚在淡水山區翻覆，車禍照片被上傳到數個臉書地方性社團，有網友...

騎機車衝撞高雄菜市場釀5傷 保全逃逸後又投案

高雄市三民菜市場今天上午發生車禍意外，擔任保全的王姓男子騎機車返家，失控衝撞市場攤販，造成5人受傷，其中1人頭部受傷，4...

模擬壽星被丟進埤塘溺水 桃園消防演練空拍機定位找人

暑假是溺水高峰期，桃園市埤塘多不時傳意外，消防局為因應落水救援，今天協同體育局在分隊後方埤塘舉辦水域搶救演練，模擬民眾慶...

影／不滿被「學長」按喇叭 他跳上聯結車出拳狂毆

新北市汐止區大同路三段的中國貨櫃場內，24日下午1點多發生毆打衝突，36歲貨櫃車駕駛陳姓男子疑跟另名年長的聯結車駕駛有嫌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。