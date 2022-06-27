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模擬壽星被丟進埤塘溺水 桃園消防演練空拍機定位找人

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

暑假是溺水高峰期，桃園市埤塘多不時傳意外，消防局為因應落水救援，今天協同體育局在分隊後方埤塘舉辦水域搶救演練，模擬民眾慶生溺水意外，更首次出動空拍機，以熱感應方式尋人，可大幅縮短救援時間，吸引不少民眾到場觀看。

中路消防分隊今早會同體育局，在桃園區國豐七街夜鷺生態埤塘舉辦演練，模擬民眾容易發生溺水之情境，藉由消防人員示範救生圈救生、自製浮具救生、仰漂等教導民眾溺水時如何自救與救人，亦有拋繩袋救生、魚雷浮標救生、拋繩槍救生及潛水救生等專業救援示範演練。

分隊長許翠珊表示，本次演練模擬民眾慶生、壽星被朋友丟下水，眾人跳水想救人卻也一同溺水，消防員指導現場民眾可先找到最近的救生圈，並丟入水中，若人數過多，也可將衣物綁緊、密封，做成浮具。

由於溺斃事件常發生在夜間，中路分隊這次也出動附紅外線感應的空拍機，藉由偵測溺水者體溫，可迅速定位，不用再由搜救人員乘艇一一探照，大幅節省救援時間，增加存活率。

消防局提醒，桃園隨處可見池塘、溪流等易發生溺水區域，提醒民眾謹記救溺5步「叫叫伸拋划」，第一個「叫」為大聲呼救；第二個「叫」為呼叫119、110；「伸」為利用竹竿、釣竿、樹枝等延伸物；「拋」為拋送球、繩、瓶等漂浮物；「划」為利用船、救生圈、浮木等大型浮具划過去。

消防局也呼籲，民眾戲水要選擇有救生員警戒之合法場所，除隨時留意周圍狀況及注意自身體力外，如發現有人溺水，不要貿然下水搶救，當下應立即呼救並撥打119，再嘗試以安全方式進行救援。

中路分隊今在夜鷺生態埤塘模擬民眾落水救援，透過空拍機尋找落水者。圖／消防局提供
中路分隊今在夜鷺生態埤塘模擬民眾落水救援，透過空拍機尋找落水者。圖／消防局提供
消防員指導現場民眾，可先找最近的救生圈，丟入水中救人。圖／消防局提供
消防員指導現場民眾，可先找最近的救生圈，丟入水中救人。圖／消防局提供
中路分隊今在夜鷺生態埤塘模擬民眾落水救援。圖／消防局提供
中路分隊今在夜鷺生態埤塘模擬民眾落水救援。圖／消防局提供
空拍機附紅外線感應功能，可迅速鎖定落水者（圓圈處）。圖／消防局提供
空拍機附紅外線感應功能，可迅速鎖定落水者（圓圈處）。圖／消防局提供

溺水 空拍機 桃園

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