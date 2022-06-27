假借投資股市獲利豐行騙 警方逮6名詐欺車手法辦

疫情期間，不法分子假借投資股市獲利豐厚向民眾行騙，刑事警察局偵查第四大隊第二隊和台南市警五分局偵查隊，追查一起宜蘭農民遭詐騙2千多萬元案，二周來陸續在嘉義縣和台南市區，逮捕呂姓等6名涉案詐欺男女車手，警詢後今天依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

據了解，宜蘭縣吳姓男子向警方報案稱，遭投資詐騙2165萬元，刑事警察局偵查第四大隊第二隊獲報後，會同台南市警五分局共同偵辦蒐證。 案經員警多月偵蒐及分析相關涉案帳戶，發現吳被害人匯出多筆款項經過多層洗錢轉匯，最後由呂（31歲）等人負責提領鉅款。

台南市警五分局與刑事局人員見時機成熟，分別於6月20日及6月21日分別於嘉義縣水上鄉、台南市歸仁區等地將呂（31歲）及陳（25歲）姓男子拘提到案，其他黃姓（36歲）、周姓（27歲）男子，張姓（29歲）及李姓（32歲）女子，共4男2女先後提拘到案。