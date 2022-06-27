快訊

玄彬要當爸了！孫藝真宣布懷孕 「我們迎來了新的生命」

港媒：香港快運班機桃園抵港時冒煙 安全迫降

遭超跑3惡煞毆打到顱內出血命危 被害男大生首出庭：還是會怕

假借投資股市獲利豐行騙 警方逮6名詐欺車手法辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

疫情期間，不法分子假借投資股市獲利豐厚向民眾行騙，刑事警察局偵查第四大隊第二隊和台南市警五分局偵查隊，追查一起宜蘭農民遭詐騙2千多萬元案，二周來陸續在嘉義縣和台南市區，逮捕呂姓等6名涉案詐欺男女車手，警詢後今天依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

據了解，宜蘭縣吳姓男子向警方報案稱，遭投資詐騙2165萬元，刑事警察局偵查第四大隊第二隊獲報後，會同台南市警五分局共同偵辦蒐證。 案經員警多月偵蒐及分析相關涉案帳戶，發現吳被害人匯出多筆款項經過多層洗錢轉匯，最後由呂（31歲）等人負責提領鉅款。

台南市警五分局與刑事局人員見時機成熟，分別於6月20日及6月21日分別於嘉義縣水上鄉、台南市歸仁區等地將呂（31歲）及陳（25歲）姓男子拘提到案，其他黃姓（36歲）、周姓（27歲）男子，張姓（29歲）及李姓（32歲）女子，共4男2女先後提拘到案。

據了解，6人都承認當詐欺車手負責提款，警詢後，全案除依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例罪嫌，移送台南地檢署偵辦外，警方並將續行擴大追查其他車手及收水人員。

黃姓詐欺男車手（右）涉案，遭警方逮捕法辦。記者黃宣翰／翻攝
黃姓詐欺男車手（右）涉案，遭警方逮捕法辦。記者黃宣翰／翻攝
周姓詐欺男車手（右）涉案，遭警方拘提到案。記者黃宣翰／翻攝
周姓詐欺男車手（右）涉案，遭警方拘提到案。記者黃宣翰／翻攝

台南 詐欺 車手

延伸閱讀

嘉縣完成「家鄉100問」鄉土教材 傳承歷史記憶

嘉義縣+602 出現首例日本腦炎

充滿家鄉記憶情感 嘉縣家鄉100問新書發表

影／喜獲「防疫獎金」投資賺百萬？熟女要丟45萬警說不

相關新聞

影／老婦拄助行器鑽車陣過馬路 遭剛起步聯結車輾過不治

台中大肚區一名黃姓婦人上午在沙田路二段跟平和街口附近橫越馬路時，被一輛排在其他車輛後方等號誌轉綠剛起步的聯結車撞倒在地並...

影／屏東秘境獅王瀑布戲水失蹤 男子尋獲送醫仍宣告不治

屏東縣原鄉秘境獅王瀑布昨天傳出戲水事故，一名李姓男子（40歲）與友人探訪秘境失蹤。屏東縣消防局今天再出動特搜大隊等12車24人及14名義消搜救，上午8時55分發現李男，已無生命跡象...

新北免費巴士失控翻覆躺草坪 被網虧：累了嗎？

1輛新北市新巴士（New Taipei City Bus）昨晚在淡水山區翻覆，車禍照片被上傳到數個臉書地方性社團，有網友...

騎機車衝撞高雄菜市場釀5傷 保全逃逸後又投案

高雄市三民菜市場今天上午發生車禍意外，擔任保全的王姓男子騎機車返家，失控衝撞市場攤販，造成5人受傷，其中1人頭部受傷，4...

模擬壽星被丟進埤塘溺水 桃園消防演練空拍機定位找人

暑假是溺水高峰期，桃園市埤塘多不時傳意外，消防局為因應落水救援，今天協同體育局在分隊後方埤塘舉辦水域搶救演練，模擬民眾慶...

影／不滿被「學長」按喇叭 他跳上聯結車出拳狂毆

新北市汐止區大同路三段的中國貨櫃場內，24日下午1點多發生毆打衝突，36歲貨櫃車駕駛陳姓男子疑跟另名年長的聯結車駕駛有嫌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。