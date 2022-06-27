假借投資股市獲利豐行騙 警方逮6名詐欺車手法辦
疫情期間，不法分子假借投資股市獲利豐厚向民眾行騙，刑事警察局偵查第四大隊第二隊和台南市警五分局偵查隊，追查一起宜蘭農民遭詐騙2千多萬元案，二周來陸續在嘉義縣和台南市區，逮捕呂姓等6名涉案詐欺男女車手，警詢後今天依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦。
據了解，宜蘭縣吳姓男子向警方報案稱，遭投資詐騙2165萬元，刑事警察局偵查第四大隊第二隊獲報後，會同台南市警五分局共同偵辦蒐證。 案經員警多月偵蒐及分析相關涉案帳戶，發現吳被害人匯出多筆款項經過多層洗錢轉匯，最後由呂（31歲）等人負責提領鉅款。
台南市警五分局與刑事局人員見時機成熟，分別於6月20日及6月21日分別於嘉義縣水上鄉、台南市歸仁區等地將呂（31歲）及陳（25歲）姓男子拘提到案，其他黃姓（36歲）、周姓（27歲）男子，張姓（29歲）及李姓（32歲）女子，共4男2女先後提拘到案。
據了解，6人都承認當詐欺車手負責提款，警詢後，全案除依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例罪嫌，移送台南地檢署偵辦外，警方並將續行擴大追查其他車手及收水人員。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言